Согласно ФЗ № 395 с 1 января 2017 года на каждый новый автомобиль необходимо устанавливать ГЛОНАСС оборудование. Система спутникового слежения используется для определения местонахождения транспортного средства и его скорости движения, подробней можно ознакомится на сайте www.kgk-global.com

ГЛОНАСС - глобальная сеть, которая основана на работе наземного и космического оборудования, состоящего из 24 спутников. Для определения точных координат транспортного средства (широты, долготы, высоты и времени) необходимо соединение с четырьмя спутниками.

Водители автомобилей, оснащенных ГЛОНАСС оборудованием, могут попросить помощи на дороге одним нажатием тревожной кнопки. Диспетчер увидит сигнал тревоги и отследит местоположение транспортного средства, после чего окажет необходимую помощь. Водителю может понадобиться топливо, замена колеса или вызов спецтехники для оперативного ремонта.