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Преимущества использования глонасс GPS в машине для определения местоположения и безопасности
29 Августа 2018
Теги: глонасс GPS
определение местополложения

Согласно ФЗ № 395 с 1 января 2017 года на каждый новый автомобиль необходимо устанавливать ГЛОНАСС оборудование. Система спутникового слежения используется для определения местонахождения транспортного средства и его скорости движения, подробней можно ознакомится на сайте www.kgk-global.com

ГЛОНАСС - глобальная сеть, которая основана на работе наземного и космического оборудования, состоящего из 24 спутников. Для определения точных координат транспортного средства (широты, долготы, высоты и времени) необходимо соединение с четырьмя спутниками.

Водители автомобилей, оснащенных ГЛОНАСС оборудованием, могут попросить помощи на дороге одним нажатием тревожной кнопки. Диспетчер увидит сигнал тревоги и отследит местоположение транспортного средства, после чего окажет необходимую помощь. Водителю может понадобиться топливо, замена колеса или вызов спецтехники для оперативного ремонта.


Дополнительное оборудование устанавливаемое для ГЛОНАСС в машину

Водитель транспортного средства может сообщить диспетчеру о происшествии на дороге с помощью комплекта громкой связи. Его соединяют с трекером T6me, который является устройством системы спутникового мониторинга транспорта КГК.

Штекер - еще один датчик, необходимый для подключения трекера к бортовой сети автомобиля. Устройство легко монтируется через автоприкуриватель и имеет длительный срок эксплуатации. Штекер - незаменимая вещь в работе трекера T6me.



Преимущества от использования системы мониторинга транспорта

Владельцы транспортных предприятий, использующие в своем бизнесе систему мониторинга, контролируют ряд важных вопросов:

  • Нецелевое использование транспорта.

  • Расход топлива.

  • Отклонение от заданного маршрута.

  • Соблюдение скоростного режима.

  • Сокращение простоев транспортных средств.

  • Рациональное составление маршрутов.

Для того чтобы следить за работой автопарка, необходимо установить трекер на транспортное средство и подключить его к системе мониторинга. Для более эффективного контроля машин пригодятся дополнительные датчики и оборудование:

  • Светозвуковой оповещатель.

  • Блокировка двигателя.

  • Тревожная кнопка.

  • Датчик вращения.

  • Датчик угла наклона.

  • Датчик наличия пассажира.

  • Датчик температуры.

  • Датчик моточасов.

Дополнительное оборудование системы мониторинга приобретённое в разделе www.kgk-global.com ставят на различные виды спецтехники для обеспечения стабильной и эффективной работы транспортного предприятия.

Спецтехника, требующая контроля ГЛОНАСС системы мониторинга:

  • самосвалы;

  • экскаваторы;

  • бульдозеры;

  • буровые установки;

  • подъемники;

  • краны.

Внедрение системы мониторинга позволяет контролировать транспорт и поведение водителей за рулем и сокращать экономические риски.


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тут были комменты. RIP!






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