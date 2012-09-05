Согласно ФЗ № 395 с 1 января 2017 года на каждый новый автомобиль необходимо устанавливать ГЛОНАСС оборудование. Система спутникового слежения используется для определения местонахождения транспортного средства и его скорости движения, подробней можно ознакомится на сайте www.kgk-global.com
ГЛОНАСС - глобальная сеть, которая основана на работе наземного и космического оборудования, состоящего из 24 спутников. Для определения точных координат транспортного средства (широты, долготы, высоты и времени) необходимо соединение с четырьмя спутниками.
Водители автомобилей, оснащенных ГЛОНАСС оборудованием, могут попросить помощи на дороге одним нажатием тревожной кнопки. Диспетчер увидит сигнал тревоги и отследит местоположение транспортного средства, после чего окажет необходимую помощь. Водителю может понадобиться топливо, замена колеса или вызов спецтехники для оперативного ремонта.
Дополнительное оборудование устанавливаемое для ГЛОНАСС в машину
Водитель транспортного средства может сообщить диспетчеру о происшествии на дороге с помощью комплекта громкой связи. Его соединяют с трекером T6me, который является устройством системы спутникового мониторинга транспорта КГК.
Штекер - еще один датчик, необходимый для подключения трекера к бортовой сети автомобиля. Устройство легко монтируется через автоприкуриватель и имеет длительный срок эксплуатации. Штекер - незаменимая вещь в работе трекера T6me.
Преимущества от использования системы мониторинга транспорта
Владельцы транспортных предприятий, использующие в своем бизнесе систему мониторинга, контролируют ряд важных вопросов:
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Нецелевое использование транспорта.
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Расход топлива.
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Отклонение от заданного маршрута.
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Соблюдение скоростного режима.
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Сокращение простоев транспортных средств.
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Рациональное составление маршрутов.
Для того чтобы следить за работой автопарка, необходимо установить трекер на транспортное средство и подключить его к системе мониторинга. Для более эффективного контроля машин пригодятся дополнительные датчики и оборудование:
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Светозвуковой оповещатель.
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Блокировка двигателя.
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Тревожная кнопка.
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Датчик вращения.
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Датчик угла наклона.
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Датчик наличия пассажира.
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Датчик температуры.
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Датчик моточасов.
Дополнительное оборудование системы мониторинга приобретённое в разделе www.kgk-global.com ставят на различные виды спецтехники для обеспечения стабильной и эффективной работы транспортного предприятия.
Спецтехника, требующая контроля ГЛОНАСС системы мониторинга:
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самосвалы;
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экскаваторы;
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бульдозеры;
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буровые установки;
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подъемники;
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краны.
Внедрение системы мониторинга позволяет контролировать транспорт и поведение водителей за рулем и сокращать экономические риски.