Каждому игроку приятно заходить на сайт, если в нем представлен не только большой набор игр, но и разнообразные бонусы. Онлайн казино Х может похвастаться обеими этими преимуществами. Оно предлагает бонусные поощрения абсолютно для всех геймеров: и новичков, и постоянных посетителей. Это привлекает многих клиентов, которые снова и снова возвращаются в любимое казино.





Бонусы казино для новых посетителей

Казино Х встречает новых клиентов бездепозитным бонусом. Этот вид поощрения позволяет новоприбывшим геймерам познакомиться с играми казино. Суть предложения заключается в том, что игрок получает определенную сумму, которую сможет использовать для того, чтобы опробовать интересующий слот. Эти деньги поступают на специальный бонусный баланс. Для дальнейшего выведения следует их только отыграть. После регистрации всем пользователям открывается и такое поощрение, как приветственный пакет. Активировав его, игроки будут получать бонусы на каждое из 6 пополнений счета.





Регулярные бонусы казино Х

Онлайн-казино Х также предлагает бонусы для постоянных посетителей. Они проводятся регулярно: каждый вторник, пятницу и субботу. Для того, чтобы получить этот бонус, нужно сделать депозит в один из указанных дней недели. Кроме бонусов дней недели, также в казино доступны поощрения, проводимые каждую неделю или каждый месяц. Также в казино действуют бонусы, приуроченные к определенным праздникам или важным событиям. Оповещение об их проведении игроки будут получать по электронной почте. Такие бонусы приносят более высокие призы.





Как играть на реальные средства в казино

В отличие от демонстрационной версии, в которой используются виртуальные фишки, реальная игра в казино ведется на реальные средства. Соответственно, выигрыши здесь также выдаются в виде настоящих средств. Для того, чтобы начать играть в эту версию, следует войти на сайт казино, зарегистрироваться и сделать ставку. Процедура регистрации состоит всего из нескольких этапов и не занимает много времени. Для внесения депозита предусмотрены популярные способы оплаты, среди которых каждый клиент сможет выбрать наиболее удобный для него вариант. Зачисление средств производится мгновенно, вывод выигрышей может занять несколько дней.



