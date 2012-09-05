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Преимущества и недостатки центрального впрыскивания топлива
14 Марта 2020
Теги: авто

Перечислим некоторые преимущества центрального впрыскивания топлива, способствовавшие его распространению.

1. При центральном впрыскивании существенных изменений конструкции двигателя нет. Оно может применяться как на вновь выпускаемых моделях, так и на находящихся в эксплуатации. Системы центрального впрыскивания практически взаимозаменяемы с карбюратором.

2. Простота конструкции обеспечивает меньшую стоимость этих систем (примерно на 30...35 %) по сравнению с системами распределенного впрыскивания.

3. При центральном впрыскивании обеспечивается более высокая точность и стабильность дозирования топлива форсункой по сравнению с дозированием индивидуальными форсунками при распределенном впрыскивании.

4. По сравнению с карбюраторной системой топливоподачи с классической системой зажигания центральное впрыскивание топлива в сочетании с цифровой системой зажигания позволяет улучшить топливную экономичность двигателя в среднем на 14 А (распределенное впрыскивание до 20%). Кроме того, снижается токсичность отработавших газов и повышаются динамические качества автомобиля.

К недостаткам центрального опрыскивания относятся наличие топливной пленки во впускной системе, со всеми известными негативными последствиями ее движения в трубопроводе.

Применение центрального впрыскивания топлива на автомобильных двигателях встречается достаточно часто (примерно УЗ общего числа систем с электронным управлением). Зарубежные фирмы разрабатывают и производят системы центрального впрыскивания топлива для автомобильных двигателей с рабочим объемом 1,0...7,4 л. Особенно часто они применяются на двигателях с рабочим объемом 1,0...2,5 л. Причем, чем меньше рабочий объем двигателя, тем более технически целесообразно и экономически выгодно применение центрального впрыскивания, а не распределенного, что связано с трудностью обеспечения минимальных цикловых подач топлива при распределенном впрыскивании, а также со стоимостью системы впрыскивания по отношению к стоимости двигателя.


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