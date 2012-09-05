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Преимущества грузовика Hyundai HD78
15 Сентября 2022
Теги: авто

При перевозке товаров никак не обойтись без грузовиков. Именно они выдерживают вес продукции и перевозят её на большие расстояния. И именно поэтому важно выбирать грузовики, которые прослужат долго, и которые не будут вызывать проблем во время использования. Один из хороших вариантов может стать Hyundai HD78 . Стоят такие грузовики 4 миллиона, а если точнее, то от 3 990 000 рублей и выше. За что же такие деньги? Для начала стоит понять, чем же хендай нд отличается от других моделей:

• Газовый двигатель Евро 5 (133 л.с. / 410 Н·м);

• Запас хода при полной заправке в, приблизительно, 300 км;

• Безопасный;

• Экономичный;

Самое главное в любой машине, включая и грузовики, - это двигатель. Двигатель же в HD78 работает на сжатом метане и имеет следующие показатели:

• Объём - 4 214 см3.

• Мощность - 133 л.с.

• Крутящий момент - 410 Н·м.

Также важной частью грузовика являются газовые баллоны. В HD78 присутствуют баллоны третьего типа, то есть два баллона в общем объёме в 74-93* м3 в зависимости от окружающей среды. Эти баллоны гарантируют высокую безопасность, что важно в грузовиках. Баллоны в HD78 способны выдерживать без разрушения давления около 3-3,5 раза выше рабочего, а также свыше 15 тысяч заправок, чего предостаточно для пробега в 4 500 000 километров.

В чём же выгода HD78?

• В определённых регионах России есть льготы на транспортный налог. Важно отметить, что ежегодно список регионов расширяется.

• В виде моторного топлива использование метана увеличивает срок службы самой важной части грузовика – двигателя, в 1,5-2 раза. Это происходит благодаря тому, что в цилиндре метан не растворяет масляную плёнку.

• Средняя стоимость метана ниже, чем дизельное топливо от 2,5 и до 3 раз, благодаря чему его дешевле использовать.

Одной из важных частей также можно отметить кабину – место, из которого грузовик будет управляться. В HD78 толщина лакокрасочного покрытия 100-120 микрон. Сама кабина отвечает согласно правилам ЕЭК ООН №29 стандартам безопасности. Что особенно важно для длительных поездок так это то, что водительское сиденье на рычажно-пружинной подвеске.

В грузовик HD78 устроена система курсовой устойчивости, что обеспечивает безопасность управления в случае непредвиденных ситуаций. А благодаря передним противотуманным фарам водитель будет видеть дорогу даже при плохой видимости, что также повышает уровень безопасности грузовика.

Но прежде, чем приобретать грузовик, стоит просмотреть его основные характеристики.

• Двигатель: - Газовый 4,2 л.; 133 л.с. при 2 800 об./мин.

• Полная масса - 7 500 кг.

• Трансмиссия - 5 МКПП.

• Колёсная база - 3 775 мм.

• Привод: Задний.

• Технически допустимая нагрузка на ось:

Задняя – 5 100 кг.

Передняя – 3 000 кг.

• Грузоподъёмность шасси - 4 340 кг.

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