Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Преимущества газосиликатных блоков в современном строительстве




Преимущества газосиликатных блоков в современном строительстве
11 Ноября 2020
Теги: ПДД

Строительный рынок предлагает большой ассортимент материалов для возведения строений. Один из самых востребованных ресурсов – газосиликатные блоки. Большинство мастеров считают их самыми идеальными для строительства долговечных, надёжных и тёплых стен. В основе производства газосиликатных блоков лежит бетон со специальными добавками.

Об особенностях производства

Технология изготовления ячеистых бетонных изделий пришла в нашу страну из Швеции, за рубежом уже давно оценили качества и технические характеристики ресурса. Он, практически, универсальный и подходит для любой климатической зоны.

Состав блоков таков: цемент высокого качества, гипсовая смесь, известь, вода.

Технология производства:

  1. Замес материалов.
  2. Соединение общей массы с алюминиевой пудрой.
  3. Реакция извести и алюминия с образованием газов.
  4. Заливка в формы и закрепление пор в газосиликатных блоках.
  5. Набор прочности материала в автоклавах.

Если на предприятии применялась неавтоклавная методика производства, блоки получаются не такими прочными и менее экологичными.

Газосиликатным можно назвать такой материал, в составе которого обязательно присутствует известково-цементная основа и алюминиевые композиции в качестве парообразующего вещества.

Преимущества газосиликатных блоков

Достоинств у материала не счесть, а вот недостатки скорее всего логичны: ограниченный размерный ряд (но этим можно охарактеризовать многие строительные ресурсы), необходимость ожидания для набора достаточной прочности, некоторые отклонения от геометрических размеров.

Преимущества газосиликата:

  1. Небольшой вес в сочетании с высокими параметрами прочности на сжатие.
  2. Очень низкая цена.
  3. Отличные теплоизоляционные характеристики – в 8 раз показатели теплопроводности лучше кирпичных стен, а цена значительно доступнее, чем на кирпич.
  4. Хорошая звукоизоляция благодаря пористой структуре.
  5. Высокое качество товара – гарантия автоклавного способа изготовления.
  6. Защита от вредителей: насекомых, грызунов, грибков.
  7. Скорость кладки обеспечивается большими габаритами.
  8. Экологическая чистота ресурса.
  9. Отсутствие опасности возгорания.
  10. Экономический аспект: экономия на отоплении.
  11. Высокие свойства паропроницаемости – в здании будет полноценный газообмен с приятным микроклиматом.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки – это ячеистый бетон, у материала достаточная гигроскопичность, чтобы служить долгий период времени и не разрушаться. Не очень высокие прочностные характеристики – не помеха креплению дополнительных элементов на стены, главное – использовать специальный дюбель. Чтобы продлить циклы морозостойкости, лучше провести защитные мероприятия с внешней стороны строения. Чтобы сократить процент усадки, опытные строители используют арматуру или другие армирующие ресурсы.

константин

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Освещение для прихожей... - константин (+126)
Чем автоломбард отличается от ... - константин (+76)
Удаленный колл-центр: особенно... - константин (+93)
Почему важно своевременно дела... - константин (+73)
Влияние освещения на производи... - константин (+66)
Лучший Вулкан - Константин (+482)
Преимущества срочного выкупа а... - Константин (+450)
Ремонт насос-форсунок у грузов... - Константин (+514)
Colibri Bookstore - Константин (+503)
Онлайн-сервис - Константин (+577)
Препарат лактис - Константин (+574)
Стойки ресепшн - Константин (+554)
Термоизоляция дымоходов... - к (+602)
Разнообразие автоаксессуаров... - к (+627)
Краска для бетона: как сделать... - Константин (+1392)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке