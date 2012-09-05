Строительный рынок предлагает большой ассортимент материалов для возведения строений. Один из самых востребованных ресурсов – газосиликатные блоки. Большинство мастеров считают их самыми идеальными для строительства долговечных, надёжных и тёплых стен. В основе производства газосиликатных блоков лежит бетон со специальными добавками.

Об особенностях производства

Технология изготовления ячеистых бетонных изделий пришла в нашу страну из Швеции, за рубежом уже давно оценили качества и технические характеристики ресурса. Он, практически, универсальный и подходит для любой климатической зоны.

Состав блоков таков: цемент высокого качества, гипсовая смесь, известь, вода.

Технология производства:

Замес материалов. Соединение общей массы с алюминиевой пудрой. Реакция извести и алюминия с образованием газов. Заливка в формы и закрепление пор в газосиликатных блоках. Набор прочности материала в автоклавах.

Если на предприятии применялась неавтоклавная методика производства, блоки получаются не такими прочными и менее экологичными.

Газосиликатным можно назвать такой материал, в составе которого обязательно присутствует известково-цементная основа и алюминиевые композиции в качестве парообразующего вещества.

Преимущества газосиликатных блоков

Достоинств у материала не счесть, а вот недостатки скорее всего логичны: ограниченный размерный ряд (но этим можно охарактеризовать многие строительные ресурсы), необходимость ожидания для набора достаточной прочности, некоторые отклонения от геометрических размеров.

Преимущества газосиликата:

Небольшой вес в сочетании с высокими параметрами прочности на сжатие. Очень низкая цена. Отличные теплоизоляционные характеристики – в 8 раз показатели теплопроводности лучше кирпичных стен, а цена значительно доступнее, чем на кирпич. Хорошая звукоизоляция благодаря пористой структуре. Высокое качество товара – гарантия автоклавного способа изготовления. Защита от вредителей: насекомых, грызунов, грибков. Скорость кладки обеспечивается большими габаритами. Экологическая чистота ресурса. Отсутствие опасности возгорания. Экономический аспект: экономия на отоплении. Высокие свойства паропроницаемости – в здании будет полноценный газообмен с приятным микроклиматом.

Несмотря на то, что газосиликатные блоки – это ячеистый бетон, у материала достаточная гигроскопичность, чтобы служить долгий период времени и не разрушаться. Не очень высокие прочностные характеристики – не помеха креплению дополнительных элементов на стены, главное – использовать специальный дюбель. Чтобы продлить циклы морозостойкости, лучше провести защитные мероприятия с внешней стороны строения. Чтобы сократить процент усадки, опытные строители используют арматуру или другие армирующие ресурсы.