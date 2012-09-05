В качестве преимуществ дилеров, имеющих привилегии от промышленности перед другими предприятиями вторичного рынка, обычно указывает то, что они являются более крупными предприятиями, лучше оснащены оборудованием, имеют возможность держать больше запасных частей, механики дилерских станций лучше знают «свой» автомобиль и др. Однако удельный вес дилерских станций в услугах по ремонту сокращается, а доверие к ним как ремонтным предприятиям находится на самом низком уровне. Так, согласно обследованию института Гэллапа клиентура относится с деловым доверием к банкирам в 74% случаев, аптекарям в 56%, владельцам супермаркетов в 23, владельцам похоронных бюро в 16, владельцам СТО в 14, водопроводчикам в 8, дилерам в 3% случаев. По данным обследования, выполненного тем же институтом и рекламным агентством Д. Оджилви, на вопрос о предпочтительном месте обслуживания 54% владельцев автомобилей указали на дилера и 26%) на станции технического обслуживания, приведя следующие доводы в пользу дилеров: целесообразность покупки и обслуживания в одном месте — 53%, наличие специально обученных механиков — 36, наличие запасных частей — 19, установка заводских деталей — 18%. Выбирая СТО, стоит заранее ознакомиться с отзывами клиентов, чтобы выбрать самую надежную компанию. Так, если вам необходимо установить ГБО, стоит обратиться в Gaspart. Здесь вы найдете продукцию ведущих мировых производителей по доступным ценам и сможете лично убедиться в ее высочайшем качестве.

На вопрос, где фактически обслуживаются их автомобили, 54% владельцев указали на СТО и только 38% на дилеров. Следует указать на ряд причин определенного кризиса дилерских станций как ремонтно-обслуживающих предприятий.

Во-первых, приоритет, оказываемый промышленностью торговле перед обслуживанием. Только около 15% всего оборота дилерских станций приходится на обслуживание и ремонт, а остальное составляет продажа автомобилей. Причем автомобильная промышленность, торговыми агентами которой по -существу являются дилеры, дает лишь 30% расходуемых при ремонте запасных частей, что составляет примерно 10— 11% от общей стоимости ее продукции. Поэтому, по словам официального эксперта С. Маклея, «главная сила промышленников определяется их способностью продать свою продукцию с прибылью дилерам. Над промышленностью и дилерами довлеет одно обстоятельство — любыми средствами продать автомобиль!». Практически это находит выражение в проектах дилерских станций, плохо приспособленных для обслуживания и ремонта; в определении их пропускной способности не по числу имеющихся и зарегистрированных в данном районе автомобилей фирмы,, а по предполагаемому объему торговли новыми автомобилями, которая примерно в 2,5—3 раза ниже; во второстепенном положении, занимаемом специалистами по обслуживанию и ремонту в автомобильных фирмах. Как уже отмечалось, заработок работников дилерских станций на 25% меньше, чем у работающих-на предприятиях автомобильной промышленности, с которой дилер тесно связан.