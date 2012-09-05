Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Преимущества дилеров




Преимущества дилеров
4 Октября 2017
Теги: авто

В качестве преимуществ дилеров, имеющих привилегии от промышленности перед другими предприятиями вторичного рынка, обычно указывает то, что они являются более крупными предприятиями, лучше оснащены оборудованием, имеют возможность держать больше запасных частей, механики дилерских станций лучше знают «свой» автомобиль и др. Однако удельный вес дилерских станций в услугах по ремонту сокращается, а доверие к ним как ремонтным предприятиям находится на самом низком уровне. Так, согласно обследованию института Гэллапа клиентура относится с деловым доверием к банкирам в 74% случаев, аптекарям в 56%, владельцам супермаркетов в 23, владельцам похоронных бюро в 16, владельцам СТО в 14, водопроводчикам в 8, дилерам в 3% случаев. По данным обследования, выполненного тем же институтом и рекламным агентством Д. Оджилви, на вопрос о предпочтительном месте обслуживания 54% владельцев автомобилей указали на дилера и 26%) на станции технического обслуживания, приведя следующие доводы в пользу дилеров: целесообразность покупки и обслуживания в одном месте — 53%, наличие специально обученных механиков — 36, наличие запасных частей — 19, установка заводских деталей — 18%. Выбирая СТО, стоит заранее ознакомиться с отзывами клиентов, чтобы выбрать самую надежную компанию. Так, если вам необходимо установить ГБО, стоит обратиться в Gaspart. Здесь вы найдете продукцию ведущих мировых производителей по доступным ценам и сможете лично убедиться в ее высочайшем качестве.

На вопрос, где фактически обслуживаются их автомобили, 54% владельцев указали на СТО и только 38% на дилеров. Следует указать на ряд причин определенного кризиса дилерских станций как ремонтно-обслуживающих предприятий.

Во-первых, приоритет, оказываемый промышленностью торговле перед обслуживанием. Только около 15% всего оборота дилерских станций приходится на обслуживание и ремонт, а остальное составляет продажа автомобилей. Причем автомобильная промышленность, торговыми агентами которой по -существу являются дилеры, дает лишь 30% расходуемых при ремонте запасных частей, что составляет примерно 10— 11% от общей стоимости ее продукции. Поэтому, по словам официального эксперта С. Маклея, «главная сила промышленников определяется их способностью продать свою продукцию с прибылью дилерам. Над промышленностью и дилерами довлеет одно обстоятельство — любыми средствами продать автомобиль!». Практически это находит выражение в проектах дилерских станций, плохо приспособленных для обслуживания и ремонта; в определении их пропускной способности не по числу имеющихся и зарегистрированных в данном районе автомобилей фирмы,, а по предполагаемому объему торговли новыми автомобилями, которая примерно в 2,5—3 раза ниже; во второстепенном положении, занимаемом специалистами по обслуживанию и ремонту в автомобильных фирмах. Как уже отмечалось, заработок работников дилерских станций на 25% меньше, чем у работающих-на предприятиях автомобильной промышленности, с которой дилер тесно связан.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Производительность труда ремон... - . (+43)
Система оплаты и производитель... - . (+42)
Подготовка специалистов по авт... - . (+52)
Торгово-обслуживающий персонал... - . (+98)
Стекло для фары BMW E65: пара ... - . (+69)
Автомобильный механик... - . (+64)
Система технического обслужива... - . (+71)
Система оплаты работников АТП... - . (+63)
IDA Office - . (+67)
Повышение квалификации инженер... - . (+98)
Мероприятия по улучшению ремон... - . (+86)
Дилерские станции... - . (+103)
Эвис-Моторс - . (+106)
Дорожное строительство... - . (+168)
Автосервис Oiler - . (+114)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке