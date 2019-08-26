Статус банкрота позволяет списать долги по налогам, коммунальным услугам, долговым распискам, штрафам за неуплату, кредитным займам или же долгам. Согласно действующему законодательству, есть случаи когда обращение в арбитражный суд для начала процедуры банкротства считается обязательным. Чтобы воспользоваться таким правом у долги гражданина должны начинаться от полумиллиона руб. В задолженность входят кредиты, начисленные пени, коммунальные долги или же проценты. Если сумма выше, тогда возникает обязательство по признанию собственной несостоятельности.



Служба bankrot-fiz-lic.ru занимается предоставление помощи должникам при банкротстве. Физ. лица, обратившиеся в службу, смогут грамотно и правильно составить заявление в адрес судебного органа. Сейчас в нашей стране около 800 тыс. человек подпадают под упомянутые выше критерии банкротства и должны пройти данную процедуру в обязательном порядке. Правом добровольного банкротства может сегодня воспользоваться любой россиянин, имеющий гражданство. Однако для этого необходимо выполнение определенных условий. Никто не обязан ждать увеличения суммы долга до названных выше полумиллиона руб.



Среди условий, которые должен удовлетворять должник необходимо выделить следующие. Ситуации, когда человек не может покрывать долг в течение трехмесячного периода, а также десятую часть ежемесячных платежей. Также данный статус может получить гражданин, не владеющий имуществом, которое покрывает задолженность. Кроме этого процедуру могут начать физ. лица, которые задолжали более 350 тыс. руб. Касается это и ситуаций, когда фактическое банкротство становится неизбежным. В данную категорию попадают занятые люди, воспользовавшиеся крупными кредитами, но внезапно потерявшие работу.



Перечисленные условия отлично работают в случаях совокупности. К примеру, если вы потеряли работу, не владеете имуществом, кроме квартиры, а сумма задолженности превышает 350 тыс. руб. Уже несколько лет обсуждается возможность упрощения банкротства. Проблема в том, что особо бедные люди не могут воспользоваться данным статусом. Кроме этого процедура банкротства отнимает много времени и финансов. Чтобы получить такой статус придется ждать от семи месяцев. Обойдется это желающим в 50 тыс. руб. Несмотря на перечисленные проблемы, популярность услуги постоянно растет. Только за последний трехлетний период общая сумма списанных долгов увеличилась более чем в три раза. Обусловлено это ростом количества физ. лиц, которые обращаются в арбитражный суд с меньшими долговыми суммами. В случае принятия соответствующих поправок, срок процедуры банкротства сократится до четырех месяцев. При этом долговой порог, разрешающий обращаться в судебный орган будет понижен до 50 тыс. руб.

