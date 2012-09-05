Каждый грамотный предприниматель должен уметь эффективно распределять ресурсы. Выполнять все задачи и обязанности самостоятельно можно только на первых порах, в дальнейшем потребуется найм дополнительных сотрудников, которым можно будет делегировать часть вопросов. В первую очередь владелец бизнеса задумывается о поиске бухгалтера. Квалифицированный специалист будет грамотно вести все финансовые вопросы и поможет руководителю в решении трудных задач. Стоит рассмотреть все преимущества и особенности найма собственного бухгалтера в штаб.

Плюсы и нюансы

Не каждое предприятие может позволить себе нанять штатного бухгалтера. Именно поэтому бухгалтерские услуги всегда остаются востребованными на рынке. Нередко владельцы малого и среднего бизнеса нанимают специалиста на кратковременной основе для закрытия определенных вопросов.

Основные преимущества штатного бухгалтера:

Усиленный контроль. Наличие штатного бухгалтера позволяет руководителю контролировать все происходящие процессы. Подобный подход поможет своевременно выявлять и решать возникающие проблемы. Также штатный специалист может при необходимости решать дополнительные вопросы и задачи, входящие в рамки его компетенции. Полное доверие. Чем дольше бухгалтер трудится в определенной компании, тем выше доверие к этому специалисту. Штатный бухгалтер знаком с тонкостями предприятия и его финансовыми потребностями, с таким сотрудником можно выстроить очень доверительные отношения и не сомневаться в его благонадежности. Гибкость в работе. Местный специалист легко адаптируется к любым изменениям, он всегда взаимодействует с другими отделами компании. Обмен информацией будет более простым и понятным. Доступность. Штатный бухгалтер всегда в доступе, руководитель может в любой момент получить необходимую информацию и консультацию по актуальным вопросам. Ответственность. Местный специалист всегда более ответственно относится ко всем поставленным задачам, ведь он не желает терять своего рабочего места. Данный фактор снижает вероятность ошибок и улучшает общее качество учета. Подробнее: https://gbconsult.kz/buhgalterskoe-obsluzhivanie-v-almaty Оптимизация налогообложения. Бухгалтер может предложить верные стратегические решения, которые помогут оптимизировать расходы и расширить влияние бизнеса. Долгосрочная экономия. Если рассматривать штатного бухгалтера в перспективе, то его наличие будет более выгодным, чем приглашение специалиста по аутсорсу.

Штатный специалист хорошо понимает специфику конкретной организации. Изучив ее финансовые потребности, он уже будет знать, какие стратегические решения можно принимать в дальнейшем. Добиться аналогичного эффекта с бухгалтером по аутсорсу довольно проблематично.

У штатной бухгалтерии также имеются определенные недостатки. Например, регулярные дополнительные расходы на заработную плату, налоги, оборудование рабочего места. Хороший специалист обычно требует соответствующую зарплату.

Имеет место быть человеческий фактор. Штатный бухгалтер может уйти на больничный в самый неподходящий момент. Также нередко возникают ситуации с декретом и полноценным увольнением. В этом плане аутсорсинг считается более перспективным и выгодным. Даже если приглашенный специалист по каким-либо причинам не сможет приступить к работе, аутсорсинговая компания быстро заменит его другим бухгалтером с аналогичной квалификацией.

Источник: https://gbconsult.kz/autsorsing-buhgalterskih-uslug-almaty