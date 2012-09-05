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Предупредите других заранее
9 Октября 2020
Теги: авто

Необходимость знака аварийной остановки можно проиллюстрировать таким примером. По некоторым оценкам, если в крайнем левом ряду оживленной многополосной магистрали остановился (из-за неисправности. ДТП) автомобиль, то минут через 10—15 он неминуемо получит удар сзади от зазевавшегося «попутчика». По словам инспекторов ГАИ. лаже патрульные машины имеют такой печальный опыт. И это с учетом того, что на милицейском авто при остановке посреди дороги всегда включают «мигалку»!

Правила дорожного движения, помимо включения «аварийки», требуют от водителя выставить знак аварийной остановки при дорожно-транспортном происшествии, а также при вынужденной остановке в запрещенном месте. При этом расстояние от знака до автомобиля должно быть не менее 15 метров в населенном пункте и 30 м вне его. Еще лучше, если знак будет выставлен на большем расстоянии, причем чем выше скорость движения транспортного потока по трассе, тем дальше следует отнести знак.

Итак, пришло время сделать вывод: аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки, на первый взгляд пребывающие в роли балласта, на самом дел остро необходимы в экстренных ситуациях. Таковые случаются редко. Зато сильно бьют по нервам и по карману.

 

 

 

 


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