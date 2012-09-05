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Представители команды Ferrari детально рассказали об особенностях трассы в Баку
4 Июня 2021
Теги: авто

Секретами трассы в Баку перед стартом нового этапа гонок Формулы 1 поделился Маттео Тоньиналли, который является гоночным инженером команды Ferrari. В своем интервью он рассказал, как проходит подготовка к соревнованиям и каких «подводных камней» стоит опасаться гонщикам.

Трасса в Баку начала использоваться в гонках Формулы 1 совсем недавно. Её особенностью является наличие одного из самых протяженных прямых участков в сезоне. Он занимает около 2 км, поэтому гонщикам на протяжении 20-22 секунд придется гнать изо всех сил, вдавливая педаль газа в пол.

Один из секторов трассы в Баку включает несколько медленных поворотов. На них пилотам гоночных болидов придется строго соблюдать скоростной режим. Порой пройти такие участки даже сложнее, чем аналогичные в Монако. Но не менее тяжело придется и инженерам. Ведь им нужно найти оптимальное соотношение между скоростью и маневренностью автомобиля. Оно будет подбираться после тщательного анализа полученных на симуляторе результатов. Причем особое внимание в этом сыграют правильный вариант шин, что напрямую зависит от погодных условий в день гонок. Очень важно, чтобы гонщики чувствовали максимальную уверенность в своем автомобиле. В противном случае повышается риск потери драгоценных секунд при вхождении в крутые повороты.

Касательно «шинной стратегии» уже известно предварительное решение конкурентов Ferrari – Pirelli. Они планируют использовать исключительно мягкие составы резины серий С3, С4 и С5, которые хорошо зарекомендовали себя все на том же треке в Монако.

В этом году особо активизировались букмекерские конторы, которые активно принимают ставки на результаты заездов Формулы 1. Но важно понимать, что гонки слишком непредсказуемы и шанс получить выигрыш здесь будет минимальным. Азартным людям лучше обратить свое внимание на онлайн-казино с бесплатными фриспинами. Во-первых, они позволяют играть бесплатно, а во-вторых, даже просто за регистрацию новым игрокам здесь обязательно предложат дополнительные бонусы.

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