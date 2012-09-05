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Предпусковые подогреватели
16 Февраля 2017
Теги: авто

Служат для предварительного прогрева тяжелых двигателей перед их пуском в зимнее время (ЗИЛ-130, КамАЗ-740, ЯМЗ-238). В подогреватель входят: топливный бачок 1, жаровой котел 17, соединенный с системой охлаждения двигателя, камера сгорания, электромагнитный клапан-дозатор 8, вентилятор с электродвигателем 5, свеча накаливания и пульт управления 21.

Перед включением подогревателя в жаровой котел заливают 1,5...2,0 литра воды, затем включают свечу накаливания, вентилятор подачи воздуха и электромагнитный клапан-дозатор топлива. Топливо поступает в камеру сгорания из топливного бачка самотеком (дозированно) - через клапандозатор, по пути оно смешивается с воздухом, нагнетаемым вентилятором, образуя горючую смесь, подогревается и полученная бензо-воздушная смесь поступает в камеру сгорания и воспламеняется от свечи накаливания в камере сгорания подогревателя. После установления устойчивого горения смеси (через 1,5.2 мин), свеча накаливания отключается (обычно автоматически) - с помощью кварцевого стержня, и горение смеси осуществляется самостоятельно (как в паяльной лампе).

Вокруг камеры сгорания располагается водяной (жаровой) котел и горячие газы отдают все тепло воде, нагревая ее до кипения - при этом пары поступают в рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, а сами горячие газы поступают по трубе под картер двигателя и нагревают масло в поддоне картера. Через 2...3 минуты работы подогревателя в котел доливают еще 6...8 литров воды, она нагревается и через рубашки охлаждения прогревает весь двигатель, после чего он легко запускается в любых зимних условиях.


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