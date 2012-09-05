Каждый покупатель недвижимости должен сначала тщательно проверить ее юридическую чистоту и владельцев, предлагающих продажу объекта. В противном случае он станет жертвой мошенничества. Раньше для такой проверки требовалось обращение в соответствующие органы, поднятие архивной документации, простаивание в очередях и разные проблемы. Внедрение инновационных технологий позволило соответствующим службам, в том числе Росреестру значительно упростить процедуру и выполнить проверку в онлайн-режиме. Для такой проверки отныне вам не нужно никуда ходить и ждать приемов. Отчет можно получить в онлайн-режиме, через официальный веб-сайт Росреестра https://rosreester.net/, заранее оплатив услугу.



Чтобы воспользоваться данной услугой заинтересованное лицо должен указать в соответствующей форме адрес или же кадастровый номер объекта. На мониторе появится список, из которого следует выбрать нужную запись. Затем оформляется соответствующая онлайн-заявка и оплачивается заказ. Полный отчет, отображающий юридическую чистоту объекта поступит на вашу электронную почту всего за считанные часы. Срок зависит от загруженности работы базы ведомства. Благодаря такому отчету, вы узнаете не было ли арестов, обременений или же долгов по интересующему вас объекту. Подобным образом можно проверить любой объект недвижимости, внесенный в базу Росреестра.





Проверка квартиры



Особую осторожность следует проявить покупателям квартир. Недобросовестные продавцы сегодня используют разные мошеннические схемы, чтобы обмануть клиента. Вам могут подсунуть подделанную документацию, в которой будет указан один владелец, а на самом деле вам придется иметь дело с другим собственником, который непременно выпроводит вас на улицу. А заплаченные горе риэлтору деньги для вас будут потеряны. Чтобы избежать подобный обман, лучше самостоятельно проверить квартиру через официальные базы Росреестра https://rosreester.net/proverit-kvartiru и убедиться в ее юридической чистоте. В результате такой проверки вы получите на руку детальный, официальный отчет с указанием владельца, наличием задолженностей, ареста или же обременений.



Выполняется такая проверка легко, без особых усилий. Для того, чтобы сверить данные о владельце предлагаемой на продажу квартиры, нужно указать номер. Важно убедиться, что вы имеете дело с реальным собственником, имеющим полномочия продать недвижимость. Если продавец является реальным владельцем квартиры, тогда нужно проверить наличие арестов или иных видов обременения. Такая информация указана в выписке ЕГРН. Документ необходимо внимательно прочесть и изучить. Для подобной проверки используются базы МФЦ. Использование квартиры в качестве залога проверяется по базам ФПН. Также воспользуйтесь сервисом ФССП. Здесь вам станет доступен реестр исполнительных производств. Проверьте, заведено ли на владельцам открытое судебное дело. Проверка является шагом особой важности. Только за прошлый год было выявлено более 14 тыс. фактов касательно покупки недвижимости.

