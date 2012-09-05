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Предпродажная подготовка
23 Ноября 2018
Теги: авто

Ясно: чешский «Йиков» неисправен. Но и карбюратор спрятан глубоко в недрах скутера, и добраться до него можно только в случае, если полностью вскрыть моторный отсек. Ядрена вошь: когда же наконец «подготовка к эксплуатации» сведется к действительно мелким регулировкам - максимум! Доколе будем заниматься латанием дыр в свеженьком, «с иголочки» аппарате?! За работой прошел час, жара на улице - плюс 30°. Я «прошел» 16 точек крепления панелей, заменил откровенно некондиционный поплавок и клапан - настроение подпорчено. Наконец мотор ожил. Я завел его вначале от электростартера, потом ленивым нажатием на кик - конструкторы дальновидно сохранили механический пуск... Впоследствии он еще как пригодился.

Прислушался... Уровень механических шумов невелик, но звук выхлопа резковат - так трещит типичный двухтактник, созданный в старых традициях мотопрома. Стоит прибавить обороты - извергающий неблагозвучие глушитель вынудит даже самого ленивого водителя или заткнуть уши берушами, или быстрей перейти на повышенную передачу. Я в сомнениях: этот звук - недостаток конкретного экземпляра или «родовой признак»? Но ведь скутер не трактор, и настройка выпуска на максимальную мощность ему противопоказана. Хотя бы из коммерческих соображений: неуютную машинку покупатель не полюбит.

Углубимся в проблемы уюта. Посадка за рулем - специфическая. Во многом ее формирует «половое» расположение переключателя передач - оно «съело» приличный кусок пространства для ног. Педаль заднего тормоза - под пяткой правой ступни. Ноги ставить некуда - приходится периодически всовывать ботинки (в тапочках не поездишь!) то под рулевую колонку, то мостить рядом с рычагами... Седло рассчитано на аскета. Неудобства терпишь первые километров пять, потом заднее место деревенеет и, словно шантажист, вымогает: «Остановись, пройдись и разомнись, иначе отвалюсь». У пассажира мироощущение еще «ярче» и острее: подушка сиденья для него еще тоньше.


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тут были комменты. RIP!






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