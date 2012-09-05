Предпоследнее рандеву команд первой формулы, как обычно, состоялось в Японии, на коварной «восьмерке» Сузука. В четырнадцатый раз поул-позицию на старте занял Алэн Прост, а место рядом с ним в нервом ряду — Айртон Сенна. К концу сезона его McLaren-Ford начал вести себя немного получше, и у «волшебника» из Бразилии вновь стали получаться его «фокусы». Несмотря на это, только чудо могло помочь Сенне удержаться на пьедестале почета. Казалось, что, как и в прошлом сезоне, он останется лишь на четвертом месте — уж слишком решительно были настроены и ДэмонХилл, и Михаэль Шумахер, одержавший на предыдущем этапе в Португалии свою первую в сезоне победу. Но бразилец потому и зовется «волшебником», что способен на невероятные чудеса.

Старт в Японии выиграл Айртон. Алэн Прост даже не стал бороться за лидерство, а просто спокойно отпустил Сенну, который стал понемногу уходить в отрыв.

Может, француз рассчитывал разобраться с Айртоном попозже? Но вскоре над трассой собрались грозовые тучи, и стремительно начавшийся дождь Мгновенно перешел в настоящий ливень. Тут уж Сенна был королем! Недаром второе прозвище у бразильца — «человек дождя». I !ичто не могло помешать Айртону выиграть свой сороковой Гран При. Был, правда, один опасный момент, когда дебютант королевских гонок, ирландец Эдди Ирвин, заменивший в «кошошне» Jordan, бразильца Рубенса Барричелло, едва не убрал Айртона с трассы. Но и ту г все обошлось, хотя после гонки возмущенный латиноамериканец чуть не прибил бестолкового новичка, не понимающего, насколько высока ставка в Формуле-1 для Сенны.