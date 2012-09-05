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Предохранительные устройства для грузовых автомобилей
26 Января 2018
Теги: авто

Тогда как предохранительные устройства для легковых автомобилей изготовляются особыми фирмами, таковые же устройства для легкого и в особенности тяжелого типа грузовиков изготовляются обычно на самих автомобильных заводах, или же там, где делаются рамы. Поэтому и самая конструкция таких устройств довольно разнообразна. Назначение их состоит в том, что, принимая на себя толчки и удары при столкновении, они передают их непосредственно раме, предохраняя таким образом слабые части передка автомобиля, как например фары, радиатор и т. д.

На одном из заводов концы лонжерона рамы загибаются внутрь таким образом, что соприкасаются концами на оси автомобиля, будучи соединены друг с другом посредством приклепанной к ним накладки. На других заводах применяют нечто вроде дуги из углового железа, приклепанной к боковым лонжеронам рамы. В некоторых случаях употребляют тяжелую трубу, укрепленную в ушках кронштейнов, выступающих вперед с боковых лонжеронов рамы. Наиболее красивой конструкцией является несомненно предохранительная штанга, отштампованная из стали в виде швеллера с обращенной назад открытой стороной; эта штанга прикрепляется посредством болтов к опорам, устроенным на передних клыках, или к опорам, приклепанным к концам лонжеронов.

Поскольку сечение вертикальной стенки швеллера фактически нисколько не влияет на его прочность, она может иметь выштампованные посредине отверстия, которые придают ей более изящный внешний вид.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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