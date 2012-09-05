Берни Экклстоун предложил властям Нью-Йорка подумать над возможностью проведения гонки Формулы-1. По информации из спортивного комитета мэрии Нью-Йорка, руководство города встретило эту идею на ура и теперь подыскивает место для трассы. Впрочем, второго Монако на улицах Манхэттена не планируется — скорее всего, будет создана временная трасса где-нибудь в пригороде, по образцу Альберт-Парка в Мельбурне.

Экс-пилот команды Sauber Хайнц-Харальд Френтцен, оставшийся без места на следующий сезон, окончательно отказался от идеи отправиться за океан. До этого немецкий ветеран всерьез рассматривал возможность перейти в американскую серию IRL и во время своего приезда в Индианаполис на Гран При США даже вел переговоры с владельцем одной из команд IRL Эдди Чивером.

Ники Лауда пророчит, что испанец Фернандо Алонсо через пару лет обязательно окажется в Ferrari. Сегодня самые яркие таланты в молодом поколении — Райкконен и Алонсо. Но Кими связан контрактом с McLaren, поэтому Ferrari постарается заполучить испанца. Флавио Бриаторе довольно скоро отпустит Фернандо в Скудерию — продаст его итальянцам за большие деньги. Скорее всего, Алонсо проведет сезон-2006 в качестве напарника Михаэля Шумахера перед тем, как немец уйдет из гонок.