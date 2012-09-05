Зимой 1992-93 годов Лопес создал консорциум банков и представителей ряда отраслей, готовых профинансировать начинание. Но на пути патриота встал вопрос о снижении спроса в Европе. В январе 1993 года на обеде у Лопеса в пригороде Детройта присутствовал новый глава GM Europe, 43-летний Лу Хьюгес. Он пытался объяснить "Инаки" нереальность его проекта и полагал, что это ему удалось. Хьюгес не учел, что человек никогда легко не расстается со своими идеями.

Спустя несколько недель, правление GM детально рассмотрело предложение Лопеса - и отвергло окончательно. Самого “Инквизитора" решили чем-то успокоить, ожидая со стороны горячего баска эксцессов. Ему предложили пост вице-президента и значительные расширения полномочий. Подобная тактика применялась корпорацией уже не раз. Аналогичная ситуация сложилась в свое время с Де Лорианом, талантливым инженером и менеджером, вытащившим из убытков в начале 60-х отделение Pontiac, а затем Chevrolet. В 1972 году Де Лориана, открыто критиковавшего недостатки в работе концерна и вечно предлагавшего новшества и улучшения, сделали вице-президентом. Но он все равно ушел, и GM своей цели не достигла...

В то время, как Лопес носился со своими идеями, за океаном жизнь тоже не стояла на месте. В том же январе 1993 года президентом концерна VW стал Фердинанд Пих, 54-летний внук самого создателя VW доктора Порше. Задача Пиха была подобна задаче Смита: восстановить конкурентоспособность компании. К тому времени натиск японцев и активизация GM Europe сделали VW самым непродуктивным производителем на планете. Его доля на рынке США упала ниже 1 %. Чтобы вернуть концерну утраченные позиции, Пиху нужно было снизить цены на автомобили. И в первую очередь - закупочные цены!