Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Предложение Лопеса




Предложение Лопеса
16 Марта 2021
Теги: авто

Зимой 1992-93 годов Лопес создал консорциум банков и представителей ряда отраслей, готовых профинансировать начинание. Но на пути патриота встал вопрос о снижении спроса в Европе. В январе 1993 года на обеде у Лопеса в пригороде Детройта присутствовал новый глава GM Europe, 43-летний Лу Хьюгес. Он пытался объяснить "Инаки" нереальность его проекта и полагал, что это ему удалось. Хьюгес не учел, что человек никогда легко не расстается со своими идеями.

Спустя несколько недель, правление GM детально рассмотрело предложение Лопеса - и отвергло окончательно. Самого “Инквизитора" решили чем-то успокоить, ожидая со стороны горячего баска эксцессов. Ему предложили пост вице-президента и значительные расширения полномочий. Подобная тактика применялась корпорацией уже не раз. Аналогичная ситуация сложилась в свое время с Де Лорианом, талантливым инженером и менеджером, вытащившим из убытков в начале 60-х отделение Pontiac, а затем Chevrolet. В 1972 году Де Лориана, открыто критиковавшего недостатки в работе концерна и вечно предлагавшего новшества и улучшения, сделали вице-президентом. Но он все равно ушел, и GM своей цели не достигла...

В то время, как Лопес носился со своими идеями, за океаном жизнь тоже не стояла на месте. В том же январе 1993 года президентом концерна VW стал Фердинанд Пих, 54-летний внук самого создателя VW доктора Порше. Задача Пиха была подобна задаче Смита: восстановить конкурентоспособность компании. К тому времени натиск японцев и активизация GM Europe сделали VW самым непродуктивным производителем на планете. Его доля на рынке США упала ниже 1 %. Чтобы вернуть концерну утраченные позиции, Пиху нужно было снизить цены на автомобили. И в первую очередь - закупочные цены!

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
VIN-коды: узнаем настоящих вла... - . (+39)
Как выбрать автомобильное масл... - . (+108)
Лопес ужасный - . (+111)
Зачем отключать EGR?... - . (+117)
Европейские автомобили: катало... - . (+120)
Сидите и не дышите... - . (+118)
Аргентинский этап... - . (+215)
Где можно выполнить ремонт кор... - . (+213)
Современные автокраны... - . (+219)
Вторая половина 48-го Чемпиона... - . (+217)
Удаление катализатора... - . (+228)
Выбираем летние шины... - . (+270)
Joest Racing - . (+271)
Автомобили советского периода... - . (+308)
ГаранТек: продление гарантии н... - . (+233)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке