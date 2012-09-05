В качестве динамометра могут использоваться различные устройства, например, гидравлический цилиндр и манометр, по которому определяют давление жидкости, соответствующее крутящему моменту.

Предельный гаечный ключ - ключ для завинчивания гайки с контролем усилия затяжки, в конструкцию которого встроен предельный механизм, настраиваемый заранее на заданный крутящий момент. Отсчетное устройство в таком ключе отсутствует. При использовании предельного ключа заданный крутящий момент обеспечивается автоматически, так как при достижении крутящего момента, на который был настроен механизм, ключ будет проворачиваться вхолостую, издавая определенные щелчки При этом в предельном механизме происходит «про Ук^°® ка», и крутящий момент на завинчиваемую крепежную деталь

При использовании данного механизма как промежуточного звена его корпус 1 квадратным отверстием надевается на рукоятку ключа. Головка торцевого ключа надевается на унифицированный квадратный наконечник 7 предельного механизма. Крутящий момент, прикладываемый к рукоятке ключа, передается на завинчиваемую гайку через шарики 2, прижимаемые к гнездам во фланце 3 и корпусе 1 тарельчатыми пружинами 4. При достижении заданного крутящего момента шарики 2 нажимают на тарельчатые пружины 4, сжимают их, что позволяет шарикам выйти из зацепления со своими гнездами. Передача крутящего момента от ключа к гайке прекращается, предельный механизм проворачивается вхолостую. При этом слышно пощелкивание шариков.

Настройка предельного механизма на заданный крутящий момент производится вращением гайки 5, которая изменяет силу сжатия тарельчатых пружин и, следовательно, усилие прижатия шариков к своим гнездам.