Произведенные в Англии испытания на утомляемость рессорных сталей показали средний предел утомляемости, равный 37 600 фунт, на дм2 (2 645 кг 1см2) для стали, содержащей 2°/0 кремния, 0,92°/о марганца, 0,35% углерода при закалке в воде и предел утомляемости 30 650 фунт, на дм2 (2 155 кг ]см2) для 0,борной углеродистой стали, закаленной в воде. Средним пределом для всех подвергавшихся испытанию образцов являлось в данном случае 34 300 фунт, на дм2 (2400 кг /см2).

Следует помнить, что предел утомляемости представляет собой то максимальное напряжение, которому может быть подвергнут данный материал без вреда для себя в течение бесконечно долгого времени под действием повторных нагрузок. При произведенных в Англии опытах было найдено, что если данный образец (пластина) был обработан механически, то предел утомляемости был вдвое больше чем для образцов, подвергавшихся грубой прокатке. Обнаружить причину такого явления нетрудно, поскольку признаки так называемой утомляемости проявляются обыкновенно в виде очень мелких трещинок, постепенно расширяющихся, причем гладко отполированная поверхность представляет собой значительно менее благоприятные условия для появления таких трещинок. Хотите заказать html баннеры для сайта? Обратитесь в студию БанДизайн и вы в кратчайший срок получите профессионально выполненный проект.

Ширина и толщина листов. В течение долгого времени рессорные листы изготовлялись соответственно Стеббовскому или Бирмингемскому проволочному калибру, но, вследствие того, что ступени при этом калибре не вполне регулярны, рессорные листы делаются также с приращением толщины в 1/32" (примерно через 0,8 мм). В помещенных ниже таблицах приведены размеры Бирмингемского калибра, наиболее часто применяемые при производстве автомобильных рессор, а также толщины листов, выраженные в дробных дюймовых обозначениях, вместе с квадратами и кубами цифр толщины, так как эти данные нужны для вычисления напряжений и прогибов. Размеры, отмеченные звездочкой, включены в нормы вАЕ.