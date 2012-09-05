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Предел усталости полуосевых сталей
23 Мая 2018
Теги: авто

Испытания, выполняемые на описанном выше стенде, можно охарактеризовать как форсированные испытания на усталость. На стенде с вращающейся балкой, применяемом для определения предела усталости при нормальных напряжениях, испытания обычно продолжаются до тех пор, пока образцы не выдержат 10 млн. циклов напряжений. На большом стенде, работающем при невысокой частоте, было бы, очевидно, нецелесообразно продолжать испытания в течение столь длительного времени, поэтому их продолжительность ограничена примерно 200 000 циклов напряжений. Этот метод испытаний тем более правилен, что при эксплуатации автомобиля крутящие моменты редко достигают расчётных величин (соответствующих полной нагрузке на автомобиль и максимальному крутящему моменту двигателя).

Наибольший предел усталости указан для углеродистой стали SAE 1045, закаленной в растворе соды и отпущенной при сравнительно низкой температуре 205° С, что дало значительно большую твёрдость поверхности, чем у любой из остальных сталей. Экспериментальные данные согласуются с данными эксплуатации. В ряде автомобилей, у которых случаи разрушения полуосей, изготовленных из легированных сталей, были сравнительно часты, полуоси были заменены другими, изготовленными из углеродистой стали SAE 1045, закалёнными в растворе каустической соды и отпущенными при температуре 205° С, после чего разрушения прекратились. Поверхностная твёрдость полуосей из углеродистой стали, закалённых в растворе каустической соды, распространяется на глубину 3—5 мм. Установлено, что полуоси из углеродистой стали не очень чувствительны к дефектам поверхности, если последние не проникают сквозь весь закалённый слой. Наоборот, дефекты поверхности часто оказываются гибельными для полуосей, изготовленных из легированной стали, твёрдость которых почти равномерна по всему сечению. Большинство легированных сталей имеет и некоторые другие отрицательные свойства, которые трудно устранить при обработке. При кручении возникают продольные трещины, и если полуось прокалена насквозь, она в конце концов раскалывается. Ищете недорогие запчасти для авто? Загляните на вот этот сайт. Разборка Volkswagen поможет найти любую деталь.

Рядом опытов было доказано, что превосходные качества закалённых в воду полуосей обусловлены высокими остаточными напряжениями сжатия в поверхностном слое металла. Увеличение предела усталости полуосей может быть достигнуто также путем накатки и обдувки дробью, т. е. применением процессов, которые вызывают напряжения сжатия в поверхностном слое металла.

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тут были комменты. RIP!






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