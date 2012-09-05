Поскольку праздник удался, старт второго дня отложился на час. За это время к нам успели присоединиться еще несколько экипажей. Приехал и Боря Гадасин, правда только в качестве штурмана. А зрителей понаехало видимо-невидимо.

Как и в первый день, все началось с осмотра трассы. В этом, безусловно, был большой плюс. Трасса стала в три раза длиннее, и изначально на ней намечалось два интересных места - брод через речку в глубоком, заваленном валунами овраге, и широченная, наполненная жидкой грязью канава длиной метров двести. Еще только при ее осмотре правые колеса г-на Астахова соскользнули там в топь, и его «Рэнглер» пришлось доставать с помощью военного УРАЛа. После этого легкого происшествия, чтобы кросс не превратился в трофи, Игорь Кан решил этот участок из трассы исключить. И может быть, зря. Но уж таков был регламент «Полигона» - гонка есть гонка.

Вследствие этого на броде через речку решили делать отсечку времени, чтобы горячие джиперские головы могли немного остудиться и не запороть в спешке на переправе мотор, пробив картер о камни.

Тем не менее, трасса получилась достаточно сложная и интересная, да и порядок гонки был другой. Со старта мы уходили на 15 км в одну сторону, на промежуточный финиш, потом был старт оттуда и 15 км обратно, к командному пункту. Один из автомобилей латышей сошел - не выдержала подвеска, «Турбодед» второй день шпарил на одном переднем мосту, но гонку закончил. Аденалина снова выделялось в избытке и через край. Настроения не смог подпортить даже дождь, поливший к концу соревнования, как из ведра. В общем, гонка завершилась благополучно, несмотря на возможность перевернуться, залить мотор в многочисленных лужах и ручьях, зарыться в песке, забуксовать и встать в глине.