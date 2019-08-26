Многие россияне сегодня обеспокоены растущими долгами, изводящими бесконечными звонками из банков и изматывающими угрожающими звонками коллекторов. Единственно правильным решением в подобных ситуациях является признание собственной несостоятельности. Помогут в этом деле специалисты Правовых решений 2lex.ru, которые являются высококвалифицированными профессионалами. Чтобы уточнить дополнительные детали, а также стоимость процедуры банкротства физ. лица, достаточно связаться с компанией и попросить услуги юриста. Такой звонок является бесплатным.



Среди преимуществ компании необходимо выделить удобство и простоту проведения процедуры. Сотрудники Правовых решений выполняют все необходимые для этого операции. Они занимаются сбором документации и сопровождают процедуру вплоть до получения соответствующего судебного решения. Необходимо отметить и безопасность объявления несостоятельности должника. Его родственники могут не бояться никаких последствий. Кроме этого сотрудники компании сами будут общаться с банковскими организациями или же коллекторами. Результат здесь гарантирован каждому клиенту, в противном случае он получает обратно потраченную сумму.



Физ. лица, обратившиеся в Правовые решения могут рассчитывать на законное проведение процедуры банкротства, благодаря которому они полностью будут освобождены от имеющихся долговых обязательств. Гарантируется это коллегией адвокатов. Законодательство о банкротстве для физ. лиц было принято в 2015 году и начало действовать с октября этого года. Согласно существующей правовой регулировке подача заявления о банкротства разрешается любому гражданину, который не может выполнить взятые долговые обязательства. Преимуществ у данной процедуры очень много.



Наиболее важным из них является абсолютное освобождение физ. лица от выполнения взятых долговых обязательств. Однако данная процедура требует качественного сопровождения. У клиента не должно быть сомнительных сделок или же недобросовестных характеристик. Как только процедура будет запущена давление со стороны коллекторов или же банковских организаций полностью прекращаются. Следует учесть, что банкротство является длительным судебным процессом. Поэтому быстрого завершения подобного дела за пару месяцев ждать нельзя. Клиентура Правовых решений получает исчерпывающую информацию по ведению подобных разбирательств и всегда в курсе происходящих событий.

