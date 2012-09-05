В течение долгого времени существовали различные мнения по вопросу о том, где выгоднее помещать рулевую колонку: с правой или с левой стороны машины. При общепринятом в Америке обычае придерживаться при разъездах правой стороны шоферу удобнее разъезжаться с встречными повозками, если в автомобиле слева, но ему легче определять расстояние от поворота или от догоняемой им повозки в том случае, если он сидит справа. Имеются и другие доводы в пользу каждой из данных двух систем расположения рулевой колонки, но американские специалисты, на основе продолжительного опыта, пришли к заключению, что, при обыкновении разъезжаться на правую сторону; практичнее устраивать рулевое управление слева и управлять автомобилем с этой стороны. В настоящее время все американские легковые машины имеют такого рода конструкцию.

В европейских странах автомобили разъезжаются на левую сторону, и само собой разумеется, что если в стране установлено правило разъезда на правую сторону, то правильнее иметь рулевое управление слева, в противном случае удобнее располагать рулевое управление справа, На всех машинах европейского происхождения рулевое управление фактически помещается справа. Во Франции и Германии существует обыкновение разъезжаться на правую сторону; но практика не выработала там еще общей стандартной нормы в отношении помещения с той или другой стороны рулевой колонки, хотя в общем склоняется к устройству ее слева. Нужен вилочный погрузчик? Обратитесь в компанию АК Машинери. Здесь представлена высококачественная спецтехника по доступным ценам.

Требования, предъявляемые к рулевому управлению. Эти требования до известной степени противоречивы, и рулевое управление среднего типа представляет собой, подобно большинству конструкций, своего рода компромисс. Основное назначение рулевой передачи состоит в том, чтобы усиливать передаваемое шофером рулевому колесу вращающее усилие настолько, чтобы шофер мог управлять машиной без чрезмерной затраты физических сил. Помимо того рулевое управление должно быть до известной степени необратимым или самотормозящим, чтобы испытываемые колесами толчки не передавались полностью рукам шофера. Уже эти два требования представляются несколько противоречивыми, так как, чем больше трения в рулевой передаче, тем успешнее ослабляется действие толчков, тогда как с другой стороны значительное трение затрудняет действие передачи. Однако существуют механизмы, полезное действие которых значительно повышается в том случае, если движение передается в определенном направлении; это и позволяет обходить указанное затруднение. Т м не менее часто бывает желательным иметь в данном случае известное стабилизирующее действие, так как, если ведущие колеса слегка отклонились от прямого направления хода и шофер отпустил рулевое колесо, колеса автоматически приняли бы прямое направление. Такой эффект достигается однако лишь в том случае, если сопротивление при передаче движения от колес к рулевому управлению сравнительно незначительно.