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Право на ошибку
2 Июня 2020
Теги: авто

Эмоциональный француз громким красивым хлопком закрыл за собой дверь команды, с которой он провел столько лет. Для виду попридуривавшись на финишном подиуме (Кто? Я? Куда? Вон туда— на первую ступень? Ой, а это что за бутылка и что с ней делать?), асфальтовый король, не скрывая чувств, подпевает аккордам Марсельезы. Его задача на конец сезона выполнена.

А рядом — другой француз. В усталых глазах которого не видно ни радости, ни даже привычного озорного огонька. Он — всего лишь лучший из проигравших. Он ошибся. Всего месяц назад, когда три асфальтовых этапа были впереди, именно на Себа делали самые высокие чемпионские ставки. После итальянской победы многие готовы были увенчать его чемпионскими лаврами досрочно.

Но потом было две ошибки. Две такие разные ошибки, но итог один. Формально Лоэб оставался лидером — Сайнс умудрился на том же последнем круге потерять еще больше. Но впереди английский финал. И взоры толпы уже направлены на прошлогоднего триумфатора ралли Великобритании — Сольберга, который отстает всего на очко. А значит — на скользком валлийском грунте не будет никаких тактических игр. Проигравший в их схватке попросту не станет чемпионом. И больше права на ошибку нет...


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