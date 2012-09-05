Шины являются важной частью безопасности и производительности вашего автомобиля, поэтому правильное хранение шин в периоды, когда они не используются, является ключевым аспектом увеличения их срока службы. В этой статье мы рассмотрим советы по правильному хранению шин, чтобы сохранить их качество и обеспечить безопасность ваших поездок.

Очистка и проверка перед хранением: Прежде чем поставить шины в хранение, тщательно очистите их от грязи, пыли и масла. Проверьте наличие повреждений, порезов или износа. Правильное обслуживание перед хранением – первый шаг к продлению срока службы. Давление в шинах: Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Недостаточное или избыточное давление может негативно сказаться на форме шины и ее характеристиках. Место хранения: Выберите место хранения, где температура и влажность поддерживаются на уровне, рекомендованном для хранения шин. Избегайте экстремальных температур, прямых солнечных лучей и влажных помещений. Правильная стойка: Храните шины вертикально, предпочтительно на специальных стойках. Это позволяет избежать деформации и сохранить форму шин. Избегайте контакта с химикатами: Храните шины вдали от масел, топлива, растворителей и других химических веществ, которые могут повредить резину. Регулярный поворот шин: Если у вас есть несколько комплектов шин (летние и зимние, например), регулярно проводите поворот, чтобы избежать долгосрочного стояния на одном участке резины. Избегайте длительного контакта с асфальтом: Если шины хранятся на асфальтовой поверхности, постарайтесь их поддерживать в поднятом положении. Прямой контакт с асфальтом может вызвать возможные изменения формы и структуры резины. Перед использованием: Перед тем как установить хранившиеся шины на автомобиль, проверьте их на наличие давления, визуальные повреждения и соответствие стандартам безопасности.

Хранение шин – важная часть обслуживания автомобиля, которая напрямую влияет на их производительность и безопасность на дороге. Следуя указанным выше советам, вы увеличите срок службы шин и сэкономите средства на их регулярной замене. Заботьтесь о своих шинах, и они ответят вам долгой и надежной службой.



