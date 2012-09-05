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Правильно запроектированная дорога
26 Июля 2019
Теги: авто

При плане и профиле, первоначально намеченных в виде ряда коротких участков, можно значительно улучшить плавность и вид дороги в перспективе, заменив ломаные отрезки осредняющими их плавными линиями. Частые переломы продольного профиля на длинных прямых в плане создают волнистую поверхность дороги. Чаще всего такая волнистость возникает вследствие проложения дороги по обертывающей проектной линии поперек цепей холмов в слабохолмистой местности. Это один из опаснейших случаев нарушения зрительной плавности трассы, который служит причиной большого количества дорожно-транспортных происшествий.

На правильно запроектированной дороге между водителем и точкой дороги, наиболее удаленной от него в пределах ландшафтного бассейна, не должно быть невидимых участков. На участках, где с водораздела или других возвышенных точек в пределах ландшафтного бассейна видно несколько пересекаемых дорогой лощин, вид на дорогу получается некрасивым.

Если расстояние видимости мало или даже недостаточно, такие участки недопустимы, из-за повышенной опасности для движения. Их необходимо перепроектировать, увеличивая видимость путем выполнения сравнительно больших объемов земляных работ. В таких местах следует избегать совмещения кривых в плане с вогнутыми кривыми из-за очень некрасивого вида дороги («биение трассы»), В некоторых случаях вид дороги может быть улучшен путем декоративных посадок, закрывающих удаленные участки. При большем, чем в продольном профиле, числе точек перелома в плане получаются S-образные вертикальные кривые или извилистые участки с постоянным уклоном. Участок представляется искривленным без явной необходимости и логически неоправданным. На кривых большого радиуса в плане можно допустить переломы продольного профиля с большим шагом проектирования при небольшой разнице высот. Это связано с тем, что водитель на таких участках при движении по кривой не видит впереди себя дорогу на большом расстоянии, когда сказываются законы зрительных искажений в перспективе.


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