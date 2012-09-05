Для того чтобы багажное отделение в машине приносило пользу в самых разных ситуациях, необходимо изначально позаботиться о его правильной комплектации. Все дело в том, что в дороге автомобилистам приходится сталкиваться с различными поломками в машине, для устранения которых приходится использовать определенные инструменты и устройства.

Что положить в багажник?

Аптечку, наполненную самыми необходимыми лекарствами и определенными средствами, благодаря которым, в случае необходимости, вы сможете оказать первую помощь.

Огнетушитель в машину. Это устройство позволяет в считанное время ликвидировать очаг возгорания, что в свою очередь предотвращает вероятность возникновения более серьезной проблемы. На ресурсе top-car.com.ua можно посмотреть и более подробно почитать об характеристиках детали.

Знак аварийной остановки. Это элемент треугольной формы, который устанавливается на дороге в момент выполнения ремонтных работ в авто.

Светоотражающий жилет должен надеваться водителем в момент замены колес и выполнении других процессов, связанных с восстановлением рабочих характеристик транспортного средства.

Насос. в процессе передвижения нередко снижается давление в колесах, что в свою очередь становится причиной для резкой остановки. Исправить эту ситуацию можно при помощи традиционного механического насоса или же электрического компрессора.

Провода прикуривания используются при полной разрядке аккумуляторной батареи посреди дороги. Они подключаются к поломанному авто и другой машине с заряженным аккумулятором. Таким образом, в течение нескольких минут подпитывается устройство.

Трос для буксировки является действительно необходимым приспособлением, когда речь идет о полной неисправности транспортного средства. Благодаря такому элементу есть возможность отбуксировать машину на СТО для выполнения ремонтных работ.

Запаска. В зависимости от предпочтений самого владельца, а также наличия свободного пространства в багажнике, можно использовать обычное запасное колесо или докатку. В первом случае речь идет о резине, идентичной всем основным колесам. А вот во втором случае можно говорить о технической запаске, которая устанавливается вместо поврежденной покрышки лишь на определенное время.

Набор инструментов, в котором изначально предусмотрены все необходимые ключи, отвертки и прочие приспособления, позволяющие в считанное время самостоятельно устранить незначительную поломку в машине.

Расходные жидкости. Если вдруг уровень масел или других жидкостей опустится, ниже нормы, тогда потребуется их добавить. Поэтому желательно возить с собой дополнительную емкость с моторным и трансмиссионным маслом, антифризом и тормозной жидкостью.



