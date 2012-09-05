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Правильно комплектуем багажное отделение
23 Апреля 2020

Для того чтобы багажное отделение в машине приносило пользу в самых разных ситуациях, необходимо изначально позаботиться о его правильной комплектации. Все дело в том, что в дороге автомобилистам приходится сталкиваться с различными поломками в машине, для устранения которых приходится использовать определенные инструменты и устройства.

Что положить в багажник?

  • Аптечку, наполненную самыми необходимыми лекарствами и определенными средствами, благодаря которым, в случае необходимости, вы сможете оказать первую помощь.
  • Огнетушитель в машину. Это устройство позволяет в считанное время ликвидировать очаг возгорания, что в свою очередь предотвращает вероятность возникновения более серьезной проблемы. На ресурсе top-car.com.ua можно посмотреть и более подробно почитать об характеристиках детали.
  • Знак аварийной остановки. Это элемент треугольной формы, который устанавливается на дороге в момент выполнения ремонтных работ в авто.
  • Светоотражающий жилет должен надеваться водителем в момент замены колес и выполнении других процессов, связанных с восстановлением рабочих характеристик транспортного средства.
  • Насос. в процессе передвижения нередко снижается давление в колесах, что в свою очередь становится причиной для резкой остановки. Исправить эту ситуацию можно при помощи традиционного механического насоса или же электрического компрессора.
  • Провода прикуривания используются при полной разрядке аккумуляторной батареи посреди дороги. Они подключаются к поломанному авто и другой машине с заряженным аккумулятором. Таким образом, в течение нескольких минут подпитывается устройство.
  • Трос для буксировки является действительно необходимым приспособлением, когда речь идет о полной неисправности транспортного средства. Благодаря такому элементу есть возможность отбуксировать машину на СТО для выполнения ремонтных работ.
  • Запаска. В зависимости от предпочтений самого владельца, а также наличия свободного пространства в багажнике, можно использовать обычное запасное колесо или докатку. В первом случае речь идет о резине, идентичной всем основным колесам. А вот во втором случае можно говорить о технической запаске, которая устанавливается вместо поврежденной покрышки лишь на определенное время.
  • Набор инструментов, в котором изначально предусмотрены все необходимые ключи, отвертки и прочие приспособления, позволяющие в считанное время самостоятельно устранить незначительную поломку в машине.
  • Расходные жидкости. Если вдруг уровень масел или других жидкостей опустится, ниже нормы, тогда потребуется их добавить. Поэтому желательно возить с собой дополнительную емкость с моторным и трансмиссионным маслом, антифризом и тормозной жидкостью.


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