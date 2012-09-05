В этом году изменился не только маршрут, но и день старта, и правила соревнований. Раньше гонщики уезжали из Парижа в новогоднюю ночь, а теперь они стартуют 28 декабря — в разгар Рождества. А Новый год встретят после финиша этапа Рабат- Агадир длиной 635 км, из которых 160 км пройдут с максимально возможной скоростью — это будет четвертый скоростной участок. На бивуаке Агадир организаторы готовят «Великий Новогодний Вечер» — так написано в регламенте.

В отличие от прошлых лет, никто из участников не будет знать маршрут заранее. «Дорожную книгу» — легенду — на каждый этап они будут получать непосредственно перед стартом. А это значит, что богатые команды, имеющие возможность заранее разведать трассу, теперь лишатся этого несомненного преимущества.

Рекогносцировка разрешена только на трех французских спецучастках с 15 декабря, да и то по возможности (учитывая прохождение трассы по частным владениям). Не будет на этот раз и привычного пролога, а на спецучастках гонщики будут стартовать по классификации по результатам предыдущего дня. На спецучастке помощь экипажу могут оказать только другие экипажи (автомобили), участвующие в гонке; лишь в конце спецучастка может помочь автомобиль- чистильщик — грузовик, оснащенный соответствующим оборудованием.

Любая команда, покинувшая свой автомобиль, считается выбывшей из гонки. Относительная свобода действий позволена, когда автомобиль сбился с нуги. В этом случае одному из членов экипажа разрешается пройти пешком 7—8 км, чтобы попросить помощи у экипажа другого участвующего автомобиля. Точно также выбывает из гонки команда, если она (или один из ее членов) взята на борт вертолета, машины Организатора, прессы или медицинской, или машины других участников. Как видите, правила довольно жесткие, но это, пожалуй, суровая необходимость. Ибо в спортивном состязании должен победить не только хитрейший, но и сильнейший.