Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Правила усложняются




Правила усложняются
16 Сентября 2018
Теги: авто

В этом году изменился не только маршрут, но и день старта, и правила соревнований. Раньше гонщики уезжали из Парижа в новогоднюю ночь, а теперь они стартуют 28 декабря — в разгар Рождества. А Новый год встретят после финиша этапа Рабат- Агадир длиной 635 км, из которых 160 км пройдут с максимально возможной скоростью — это будет четвертый скоростной участок. На бивуаке Агадир организаторы готовят «Великий Новогодний Вечер» — так написано в регламенте.

В отличие от прошлых лет, никто из участников не будет знать маршрут заранее. «Дорожную книгу» — легенду — на каждый этап они будут получать непосредственно перед стартом. А это значит, что богатые команды, имеющие возможность заранее разведать трассу, теперь лишатся этого несомненного преимущества.

Рекогносцировка разрешена только на трех французских спецучастках с 15 декабря, да и то по возможности (учитывая прохождение трассы по частным владениям). Не будет на этот раз и привычного пролога, а на спецучастках гонщики будут стартовать по классификации по результатам предыдущего дня. На спецучастке помощь экипажу могут оказать только другие экипажи (автомобили), участвующие в гонке; лишь в конце спецучастка может помочь автомобиль- чистильщик — грузовик, оснащенный соответствующим оборудованием.

Любая команда, покинувшая свой автомобиль, считается выбывшей из гонки. Относительная свобода действий позволена, когда автомобиль сбился с нуги. В этом случае одному из членов экипажа разрешается пройти пешком 7—8 км, чтобы попросить помощи у экипажа другого участвующего автомобиля. Точно также выбывает из гонки команда, если она (или один из ее членов) взята на борт вертолета, машины Организатора, прессы или медицинской, или машины других участников. Как видите, правила довольно жесткие, но это, пожалуй, суровая необходимость. Ибо в спортивном состязании должен победить не только хитрейший, но и сильнейший.


.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Новый джип из Ульяновска... - . (+32)
Mercury Sable в движении... - . (+46)
Кирилл Прогалин - лучший из лу... - . (+38)
Внутри Mercury Sable - . (+81)
С ветерком - . (+69)
Аренда автомобиля с водителем ... - . (+110)
Дай Бог ему серийного производ... - . (+76)
Производственная программа фир... - . (+95)
Тюнинг выхлопной системы... - . (+112)
Аксессуары «Москвича»... - . (+125)
Анатомия стиля - . (+114)
Кузов "Москвича" - . (+99)
Командный зачет - . (+83)
Качественное оборудование для ... - . (+110)
Результаты чемпионата по ралли... - . (+101)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке