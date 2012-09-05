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Правила ставок на голы
21 Января 2022

Гол – главное событие любого футбольного матча, а ставки на голы – один из самых популярных вариантов пари между букмекером и его клиентом. Вариантов ставок на забитые голы множество. Стоит рассмотреть основные правила и виды ставки на футбол https://odds.am/ru/upcoming/?s1.

Ставки на количество голов

Такие пари могут быть разнообразными. Например, можно поставить на тотал голов, а можно попытаться спрогнозировать их точное количество в матче или в конкретном тайме.

Тоталы. Под словом "тотал" стоит понимать общее количество забитых мячей в конкретном тайме или во всем матче. В ставке на тотал игроку предлагается спрогнозировать, превысит ли количество забитых мячей выбранный численный показатель (или даже не достигнет его). В линиях букмекерских контор ставки на тоталы голов кратко обозначаются как "ТБ" (тотал больше) или "ТМ" (тотал меньше), при этом каждый вариант сопровождается количественным показателем тотала.

Точное количество. Если ставка на тотал может принести выигрыш при нескольких возможных результатах, то ставка на точное количество голов более конкретна, хотя в ряде случаев тоже может подразумевать небольшую вариативность.

В линиях букмекерских контор есть два варианта таких пари. В одном из них необходимо поставить на конкретное число голов: такая ставка выиграет лишь в том случае, если в матче было забито именно то количество, которое выбрал беттор. Еще один вариант такого пари — на количество забитых мячей в указанном диапазоне. Как правило, небольшом.

Время первого и последнего гола. Большинство букмекеров предлагают ставки на время первого и/или последнего гола. Стоит отметить, что это не точные минуты, когда забит мяч, а допустимый временной отрезок.

Какая команда забьет? В линии на первый гол игроку предоставляется возможность спрогнозировать, какая команда откроет счет в основное время или в конкретном тайме.

Аналогичное пари в линиях большинства букмекеров предложено и на последний гол в футбольном поединке. Как и в ставке "кто забьет первый гол", игрок должен просто выбрать команду, мяч которой будет забит в этом матче последним. Стоит отметить, что будет учитываться лишь основное время матча.

Ставки на голы в таймах. Тут все тоже довольно просто: ставка на гол в первом тайме выиграет, если любая команда забьет хотя бы один мяч в ворота противника именно в первой половине встречи. То же самое со ставками на гол во втором тайме.

Ставка "обе забьют". Подобный вариант ставок считается одним из самых популярных у игроков всего мира. "ОЗ" в ставках на футбол означает, что обе команды должны забить друг другу как минимум по одному голу в основное время. В линиях букмекера может обозначаться как "ОЗ — да".

Однако не стоит забывать, что футбол – непредсказуемая игра. И часто бывает так, что команды играют против статистики. Порой "забивные" коллективы не могут распечатать ворота друг друга, а малорезультативные команды, наоборот, радуют зрителей обилием голов.


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