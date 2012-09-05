Дорогостоящий подарок с целью его преподнести, как ділові подарунки не всегда оправдан для партнеров по бизнесу. Для тех, кто хорошо знаком и четко знает все тонкости правил делового и корпоративного этикета не секрет, что дорогой подарок может быть актуален лишь в отдельных случаях, однако можно выразить свое внимание человеку даже обычным сувениром.

Выбор сувениров в плане подарки коллегам базируется на негласной культуре дарения, они обычно подчеркивают следующее:

- солидность и высокий статус фирмы;

- о серьезности намерений дарящего в плане дальнейшего плодотворного сотрудничества;

- о значимости коллеги в работе всего коллектива.

- укрепление отношений между коллегами в компании.

Об основах правил идеального выбора подарков

Чтобы четко и ясно понимать все нюансы и тонкости, следует руководствоваться такими пунктами правил:

- деловые подарки, как правило, с рекламным смыслом. Это эмблема, либо логотип компании. Такой ход считается оправданным и распространенным. Таким подарком могут стать практичные вещи (шариковая, либо современная перьевая ручка, целый комплект с образцами выпускаемой компанией продукцией с обозначенным на них логотипом). Тематика повода для дарения может быть самой разной (от годовщины работы с партнером, до его дня рождения);

- подарки коллегам к Новому году – это уникальная возможность укрепления деловых отношений, чтобы они стали еще более крепкими, продуктивными и долгосрочными;

- не стоит дарить подарки коллегам со скрытым подтекстом, даже оформленным в виде шутки. Намек, понятый неверно - верный путь к риску испортить сформированные деловые отношения;

- в честь дня рождения коллегу можно поздравить и подарком с шуточным смыслом. Но выбор должен быть очень осторожным, прозрачным и ненавязчивым, дабы именинник не трактовал это, как глумление над собой.

Следует ознакомиться заблаговременно о пристрастиях, хобби и интересах вне работы своего коллеги, чтобы подарок пришелся ему по душе. Стоимость не всегда влияет на выбор, но она должна быть умеренной, чтобы не ставить человека в неудобное положение.

Усвоение вышеописанных канонов дает возможность облегчить выбор подарка коллеге.

На что обратить внимание при выборе сувениров

Деловые подарки приобретаются согласно таким критериям:

Они могут быть и эксклюзивными презентами, которые обычно преподносят руководителям и партнерам, с которыми долго и плодотворно сотрудничает компания. Следует учесть, что деловой подарок должен быть:

- оригинальным, выполненным креативно, с изысканным вкусом;

- воплощать нестандартные решения;

- полезным, затрагивающим интересы человека, для кого он предназначен;

Сувениры для иностранцев

Деловые подарки для иностранных гостей должны указывать на следующее:

- гостеприимство дарящей компании, либо фирмы;

- уважение и надежду на дальнейшее сотрудничество с положительной динамикой развития, выгодного обеим сторонам.



