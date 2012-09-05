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Правила парковки машин
10 Февраля 2021
Теги: авто

Сегодня водители сталкиваются с разными проблемами, решение которых требует огромных усилий и денежных трат. Наиболее сложным, особенно для жителей мегаполисов, является поиск подходящего парковочного места. Больше всех страдают москвичи. Ведь в столице практически невозможно найти свободное место, чтобы поставить машину. Бесплатных парковок здесь практически нет. А те, которые расположены в центре, требуют за парковочное место огромные деньги. Если вы будете ставить машину на таких стоянках, очень быстро разоритесь. Поэтому подавляющее большинство москвичей ищет альтернативные пути, не требующие огромных денежных трат.

Прекрасным выходом в подобных ситуациях является автостоянка в домодедово. Здесь любой автовладелец сможет воспользоваться услугой суточной парковки. Вам не придется колесить по городу и искать подходящее место для вашей автомашины. На стоянке автотранспортное средство можно оставить и дольше. Парковка расположена рядом с терминалом. Путь отнимает не более 10-12 мин. По требованию клиентов в данном направлении отправляются автобусы. Цена парковки вполне выгодная. А машина остается под надежным присмотром охраны. Следовательно, бояться мошенников и грабителей не стоит.

Клиенты стоянки смогут воспользоваться бесплатным трансфером до аэропорта или же обратно. Оплатить услугу автовладельцы смогут при заезде с использованием банковских карточек, наличных или же заранее отчислив деньги в онлайн-режиме, через личный кабинет. Тариф взимается посуточно. А в день отъезда, четыре часа предоставляются бесплатно. Если автовладелец превысит это время и простоит на стоянке дольше, придется оплатить полный день парковки. Если водитель обзаведется клубной картой, сутки парковки обойдутся всего 225 руб. Рассчитать стоимость стоянки можно через веб-сайт Парковка Домодедово.

Чтобы найти парковку, достаточно воспользоваться схемой проезда на портале компании. Если вы клиент автостоянки сможете воспользоваться бесплатно услугой упаковки багажа в неограниченном количестве. Через сайт можно оформить бронирование мест. Сделать это лучше тремя-пятью днями раньше, чем вам потребуется парковочное место. Особенно это касается периода праздников и сезона отпусков, когда в Домодедово наблюдается увеличение потока туристов. Территория стоянки охраняется с использованием современных сигнализационных систем, за работой которых наблюдают опытные охранники. Следовательно, похищения или взлома авто владельцам не стоит бояться.

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