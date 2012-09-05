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Позвоночник - самая уязвимая часть стеожия жизни у автомобилиста
14 Декабря 2020
Теги: авто

Если Ваш любимый«авто» не новый и предыдущие хозяева мягко говоря продолбили своим « мягким местом » яму в кресле и нет возможности его заменить на дорогое новое или Вы сидите в « корыте » отечественного производства, то Ваше положение можно улучшить, подстелив под поясницу небольшую упругую подушку, а под сокровенное место пониже такую подушку из войлока или конского волоса, чтобы она под ягодицами была потоньше, а под бедрами потолще и эти подушки необходимо хорошо закрепить на старом кресле, закрыв свое рукотворное произведение чехлом.

Касаясь различных вариантов«массажных накидок от остеохондроза», то можно сказать, что анатомически правильной посадки они не дают и позвоночник не разгружают, хотя некоторый массаж мышц и выполняют.

Известно, что при любом статическом процессе с психологической нагрузкой будь то школьная парта или работа за компьютером необходимо делать перерывы. Перерывы для водителей, даже не имеющих особых проблем с позвоночником и сидящих за рулем« трясущихся»аппаратов, тем более необходимы. Необходимо не реже, чем через 2-3 часа останавливаться, выходить из машины, чтобы подвигаться удовлетворившись хотя бы ходьбой. Однако будет лучше сделать несколько гимнастических упражнений с наклонами и вращениями тела. Если Вы за городом, то крайне полезно сделать растягивающие упражнения. Повисеть сколько возможно на придорожной ветке дерева, меланхолично помахивая ногами или на бортике грузового автомобиля. Наиболее близкие нам по анатомическому строению обезьяны, проводящие большую часть времени на деревьях, лишены страданий цивилизованного человека - остеохондроза.

Водителям с явными проблемами позвоночника следует одевать специальные ортопедические пояса или полукорсеты, которые не только разгружают позвоночник, но и страхуют от критических смещений позвонков.

Хорошо разгружает позвоночник плавание и гимнастические упражнения на перекладине, брусьях и кольцах.

Наконец питание людей с проблемным позвоночником должно быть разнообразным и содержать достаточное количество белка, минеральных солей, особенно кальция и витаминов ДЗ, А, С и группы В.

Таким образом будь Вы профессиональный водитель или любитель, проводящий много времени за рулем, Вам следует уделить внимание правильной организации посадки, тогда все поездки превратятся в истинное наслаждение и не будут омрачаться теми или иными медицинскими проблемами.


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