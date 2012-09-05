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Пожарные автомобили
23 Октября 2018
Теги: авто

Обстановку в области создания новых отечественных пожарных автомобилей предельно точно охарактеризовал представитель торжокского ОКБ Противопожарной техники: «Все замерло». Прежние централизованные структуры заказов и финансирования разрушились; к тому же много лет подряд не обновляются базовые шасси для пожарных машин. Торжокское объединение 5-10-83) по-прежнему выпускает 30-метровые лестницы на базе ЗиЛ-131, — конструкция, как минимум, 20-летней давности, — такие же лестницы на полноприводном шасси КамАЗ, подъемники и пеноподъемники.

Начало производить пожарные машины и ПО Восток из Иркутска. Parftiue Восток выпускал военные радиостанции на шасси ГАЗ-66 и бронетранспортеров, хорошо знакомые тем, кто служил в армии. А сейчас пришлось срочно налаживать выпуск пожарного автомобиля связи и освещения АСО-8 (66) — увы, все на том же древнем «газоновском» шасси. От давно существующей подобной модели АСО отличается в основном телескопической мачтой с двумя прожекторами, которая может выдвигаться на высоту 12 метров, выше, чем у многих зарубежных аналогов. Правда, в дизайне машины конструкторы Востока так и не сумели уйти от «военных» решений, поэтому интерьер с обилием металлических угловатых шкафов и переплетенных кабелей выглядит более чем по-спартански. Зато пожарные лестницы германской фирмы Metz, которые продает московское представительство Impex Consulting, — это последнее слово техники: элегантная конструкция, обилие электроники... Metz, знаменитая фирма со 150-летней историей, выпускает пожарные лестницы с 1913 года — самая первая была смонтирована на грузовике Benz и выдвигалась вручную. 

Нынешние модели с лестницами длиной от 18 до 53 метров базируются в основном на шасси Mercedes и имеют немало интересных особенностей. Всего за полторы минуты лестница опирается на лапы-домкраты, причем процесс контролирует электронная система; колена поднимаются на угол до 75 градусов и полностью выдвигаются; к тому же вверх- вниз могут ходить двухместный лифт или корзина. В Москве и Питере уже есть шесть таких лестниц, причем существует и уникум: в столичной пожарной части исправно служит одна из двух 62-метровых лестниц на шасси Kaelble, выпущенных в 1969 году. Поэтому Москва может гордиться титулом обладателя самой длинной в мире (!) пожарной лестницы — и мы обещаем позже познакомить с ней наших читателей.



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тут были комменты. RIP!






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