Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Повышение квалификации инженерно-технических работников АТП




Повышение квалификации инженерно-технических работников АТП
27 Сентября 2017
Теги: авто

Заметную роль в повышении квалификации инженерно-технических работников АТП играют общественные ооъединения и ассоциации, в которые входит большинство предприятий соответствующего профиля, а также технические журналы. К важнейшим ассоциациям следует отнести:

АТА — «Америкен тракинг Ассошиэйшн» — предприятия междугородных грузовых перевозок;

НАФА — «Нейшнл Ассошиэйшн оф Флит Администрейшн» объединение руководителей АТП;

НАМБО — «Нейшнл Ассошиэйшн оф Мотор Бас Оунер» — объединение предприятий автобусных перевозок;

дуд — «Америкен Транзит Ассошиэйшн» — объединение предприятий городских и пригородных пассажирских перевозок,

НАДА — «Нейшнл Аутомобайл Дилере Ассошиэйшн» — объединение дилерских станций;

АТА — «Америкен Тэксикэб Ассошиэйшн» — объединение таксомоторных предприятий и владельцев;

АСИА —«Аутомотив, Сервис Индастри Ассошиэйшн» — объединение предприятий по автосервису.

НАХ — «Нейшнл Аутомотив Холселлерс» — объединение организаций и предприятий оптовой торговли запасными частями и материалами.

Указанные общественные объединения формулируют единую техническую политику соответствующей группы предприятий, проводят на комиссионных началах научно-исследовательские работы, обеспечивают их технической документацией, информацией, организуют обмен опытом, проводят многочисленные семинары, консультации для различных групп специалистов, курсы повышения квалификации и т. д.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Мероприятия по улучшению ремон... - . (+67)
Дилерские станции... - . (+73)
Эвис-Моторс - . (+82)
Дорожное строительство... - . (+104)
Автосервис Oiler - . (+93)
Дорожные и климатические услов... - . (+56)
Система снабжения автопредприя... - . (+59)
Порядок и методы подготовки пе... - . (+78)
Подготовка автомобильных механ... - . (+57)
Обзор Hyundai i30 Active diese... - . (+78)
Основные классификации моторны... - . (+108)
Специализированные предприятия... - . (+71)
Европейские автомобили... - . (+122)
Средний годовой пробег автобус... - . (+82)
Отрицательный минимум... - . (+99)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке