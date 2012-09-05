Заметную роль в повышении квалификации инженерно-технических работников АТП играют общественные ооъединения и ассоциации, в которые входит большинство предприятий соответствующего профиля, а также технические журналы. К важнейшим ассоциациям следует отнести:

АТА — «Америкен тракинг Ассошиэйшн» — предприятия междугородных грузовых перевозок;

НАФА — «Нейшнл Ассошиэйшн оф Флит Администрейшн» объединение руководителей АТП;

НАМБО — «Нейшнл Ассошиэйшн оф Мотор Бас Оунер» — объединение предприятий автобусных перевозок;

дуд — «Америкен Транзит Ассошиэйшн» — объединение предприятий городских и пригородных пассажирских перевозок,

НАДА — «Нейшнл Аутомобайл Дилере Ассошиэйшн» — объединение дилерских станций;

АТА — «Америкен Тэксикэб Ассошиэйшн» — объединение таксомоторных предприятий и владельцев;

АСИА —«Аутомотив, Сервис Индастри Ассошиэйшн» — объединение предприятий по автосервису.

НАХ — «Нейшнл Аутомотив Холселлерс» — объединение организаций и предприятий оптовой торговли запасными частями и материалами.

Указанные общественные объединения формулируют единую техническую политику соответствующей группы предприятий, проводят на комиссионных началах научно-исследовательские работы, обеспечивают их технической документацией, информацией, организуют обмен опытом, проводят многочисленные семинары, консультации для различных групп специалистов, курсы повышения квалификации и т. д.