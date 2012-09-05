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Повторную экспертизу!
19 Июня 2019
Теги: авто

На второго участника ДТП сотрудники ГАИ составили протокол и передали документы в суд. Там судья по его просьбе назначил экспертизу. В результате оказалось, что мой оппонент ничего не нарушил, и я считаю, что заключение умышленно ложное. Можно ли по административному делу проводить экспертизу, и предусмотрена ли ответственность за неправильное заключение?

Юрий Буйков, Киев

Проведение экспертизы, как таковой, в случае необходимости и при соответствующих обстоятельствах, предусмотренных действующим законодательством, предусмотрено и гражданским, и уголовным процессуальным законодательством, а также по делам, связанным с административными правонарушениями. Какая конкретно экспертиза была назначена в вашем деле? Экспертиза экспертизе — рознь. Поэтому более-менее четко ответить на первую часть вашего вопроса довольно сложно. Что касается ответственности эксперта, то за заведомо ложное заключение экспертизы он несет уголовную ответственность согласно статье 384 Уголовного Кодекса Украины. Поскольку вы считаете, что заключение экспертизы — подлог, вы вправе обратиться в суд с ходатайством о проведении повторной экспертизы, которая должна быть возложена судом на другого эксперта (орган), компетентный в данной области.

В соответствии с пунктом 21.11 б) Правил дорожного движения перевозка детей в возрасте до 12 лет на переднем сиденье автомобиля запрещена, если на нем не установлено специальное детское сиденье. Так как ваш ребенок в момент столкновения находился на заднем сиденье автомобиля, нарушений ПДД с вашей стороны в этой части не было, и любые обвинения в ваш адрес так же безосновательны, как и бездоказательны.

Позиция вашего оппонента вполне понятна, тем более, если свидетелей случившегося не было. В любом случае, пятилетний ребенок, где бы он не сидел в автомобиле потерпевшего, никак не мог повлиять на адекватную реакцию водителя другого транспортного средства, повлекшую за собой данное происшествие. Так что возмещение ущерба-полностью на его плечах.

 


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