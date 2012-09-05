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Поворотные рычаги
21 Декабря 2017
Теги: авто

Поворотные цапфы снабжаются рычагами. Взаимная связь обоих рычагов, расположенных на противоположных сторонах автомобиля, осуществляется посредством соединительной (поперечной) тяги, а с рулевым управлением при помощи продольной рулевой тяги. При этом конечно с рулевым управлением надо соединять только одну поворотную цапфу, рычаг которой делается обычно двойным, хотя иногда, в особенности при осях типа Elliott, одна поворотная цапфа снабжается двумя отдельными рычагами.

Обыкновенно представляется необходимым выгибать эти рычаги относительно горизонтальной плоскости, по крайней мере в случае поворотных рычагов типа Elliott, так как соединительная тяга должна пройти под рессорами, и продольная рулевая тяга—над осью или под нею. Помимо того при осях типа Elliott рычаг для присоединения к продольной рулевой тяге должен быть значительно изогнут в горизонтальной плоскости, потому что, если переднее колесо находится в неповернутом положении, свободный конец рычага обычно располагается над плоскостью оси. Отсюда следует, что данный рычаг должен быть выгнут вокруг вильчатого конца оси, причем всегда должен сохраняться зазор между рычагом и концом оси при любом положений передних колес.

Рычаги поворотных цапф соединяются с поворотными кулаками на конус, сидят на шпонке и крепятся гайкой. Конусность делается около 1: 10, причем гайка снабжается шпилькой, предупреждающей ее отвинчивание. Наличие шпонки необходимо из-за изгибающего усилия вследствие выгибания рычага. В тяжелого типа автомобилях, предназначенных для перевозки пассажиров, применяется иногда для уменьшения местных напряжений крепление двумя болтами.

 

 


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тут были комменты. RIP!






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