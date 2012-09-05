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Повод для гордости
1 Октября 2020
Теги: авто

Статистика — наука неспешная, и только тщательно все взвесив и просчитав, несколько раз сверив каждую цифру, теперь уже на основании точных данных мы можем делать выводы.

Экономические прогнозы — занятие неблагодарное. Подводя итоги первых двух кварталов 2002 года, мы с подачи аналитиков охарактеризовали их как «Последние полгода автобума». Однако человек, как говорится, предполагает, а рынок располагает. Несмотря на достаточно пессимистические ожидания экспертов, наш родной потребитель успокаиваться в деле оприходования новых заморских «лошадок» почему-то не пожелал, и «бум» продолжал звучать по стране до самого новогоднего салюта.

Миллиард!

Правда, в третьем-четвертом кварталах 2002 года процентное соотношение приобретений новых автомобилей от общего числа совершаемых на авторынке сделок заметно снизилось — если в начале года эта цифра составляла 31 %, то к его концу — 19-20%. Но в общем никакого спада не наблюдалось — просто увеличилось количество сделок на вторичном рынке. Что же до новых легковых автомобилей, — в первом-втором квартале их было продано 23 и 26 тысяч соответственно, в третьем — 27 тыс, а в четвертом и вовсе 30 тыс. Таким образом, мы вышли на невиданные доселе рубежи: за 2002 год развивающийся украинский рынок «поглотил» 107 098 новых легковых автомобилей (а вместе с коммерческими — около 129 тыс). Для сравнения — в 2001 году новых «легковушек» было продано 71 тыс, (с коммерческими — 86 370). Еще более впечатляющими выглядят качественные показатели: в 2001 году емкость рынка новых автомобилей составила $647,16 млн, а в 2002 мы уже уверенно перешагнули за миллиард — $1038 млн.

 


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