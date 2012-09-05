В настоящее время позади сателлитов и полуосевых шестерён устанавливаются упорные шайбы, которые по мере износа могут быть легко заменены. Задняя часть сателлита имеет форму сферического сегмента. Упорные шайбы часто изготовляются из пластмассы. Для подвода смазки к опорным поверхностям просверливают отверстия через каждый сателлит и каждую полуосевую шестерню от впадин зубьев. На пальцах дифференциала могут быть выполнены масляные канавки.

Пальцы дифференциала, рассмотренного в приведенном выше примере расчёта, могут быть выполнены диаметром 13/1б" (2,06 см), опорная поверхность отверстия сателлита имеет длину 15Лб" (2,4 см). Чтобы развить эти опорные поверхности, сателлиты со стороны меньшего диаметра усечённого конуса имеют обычно плоское основание, а со стороны большего диаметра — сферическое.

Среднее расстояние от опорной поверхности пальца сателлита до оси дифференциала равно 4,06 см, следовательно, максимальная нагрузка на каждый подшипник равна = 3380 кг, а так как опорная поверхность каждого пальца равна 4,95 см2, удельная нагрузка при худших условиях будет несколько меньше 700 кг/см2. В то время как опорные поверхности сателлитов и их пальцев нагружены весьма тяжело, наличие нескольких сателлитов, равномерно расположенных по окружности, разгружает полу- осевые шестерни от радиальных усилий, и, следовательно, отпадает необходимость создавать опорные поверхности для их восприятия. Ступицы полу- осевых шестерён обычно монтируются непосредственно в отверстиях чашек дифференциала.