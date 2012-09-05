Потребительский кредит представляет собой ссуду физическим лицам, которую они могут потратить на различные цели: покупку жилья, организацию свадьбы, ремонт дома, приобретение бытовой техники. Если же вы уже определились с какой целью вам необходим кредит, тогда самое время заняться поисками лучшего кредитного предложения от казахстанских банков второго уровня или же микрофинансовых организаций. В этом вам несомненно поможет и ускорит получение денег проверенный онлайн сервис all4money.kz. С помощью него вам станет намного легче определиться, в какой финансовой организации лучше оформить потребительский кредит.

Как это работает?! Сайт-агрегатор собрал в одном месте все казахстанские банки второго уровня, микрофинансовые организации, а также онлайн-сервисы по предоставлению онлайн займов. Вы можете ознакомиться на сайте также с рейтингом финансовых организаций, который составлен по данным Национального Банка Республики Казахстан. Все организации имеют официальную лицензию на осуществление финансовой деятельности на территории Республики Казахстан.

Вы можете воспользоваться электронным кредитным калькулятором, который расположен на главной странице сайта. С помощью него вы можете выбрать сумму и дату погашения кредита. После этого сервис автоматически предоставит для вас список банков и микрофинансовых организаций, которые соответствуют вашим требованиям. Для этого вам не нужно регистрироваться на сайте или же оплачивать комиссию. Вся информация находится на сайте в свободном доступе и совершенно бесплатно.

Вы также можете ознакомиться со всеми условиями, предъявляемыми своим заемщикам банками, которые решаются оформить потребительский кредит:

● Самое первое требование - это наличие гражданства Республики Казахстан;

● Возрастные рамки. Обычно банки одобряют потребительские кредиты заемщикам старше 21 года. Однако некоторые организации допускают одобрение займа от 18 лет.

● Наличие официальной работы.

● Наличие регулярных пенсионных отчислений.

● Положительная кредитная история. Это один из ключевых факторов, который влияет на одобрение потребительского кредита.

В свою очередь, вы должны обязательно ознакомиться со всеми условиями банка, в том числе:

● Процентная ставка по кредиту;

● Минимальная и максимальная сумма кредита;

● Необходимо ли отдавать в залог собственное имущество;

● Необходимые документы для оформления кредита.

Вы можете подать заявку сразу после ознакомления со всеми условиями с помощью сервиса all4money.kz. Для этого перейдите по ссылке, расположенной под описанием условий кредитования. Желаем удачи!



