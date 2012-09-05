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Потолочные люстры: правила выбора
11 Сентября 2020

Несмотря на то, что сегодня на рынке появилось много новых типов осветительных приборов, гостиную без потолочной люстры представить по-прежнему невозможно. Она создает праздничную атмосферу делает дом уютным и нарядным, подчеркивает стильный интерьер и безупречный вкус владельца дома.


Виды

Существует две основные разновидности потолочных люстр –подвесные, на крюк или штангу, и накладные, они монтируются на специальное основание, заранее прикрепленное к потолку. Первые можно использовать при высоких потолках, тогда как вторые рекомендуются, если этот показатель невелик. Причем, ориентироваться здесь стоит не просто на абстрактные цифры, а на ощущение комфорта – если люстра будет висеть настолько низко, что все будут бояться задеть ее головой, хоть этот и невозможно физически, расслабленную атмосферу в таком помещении не создать.


Параметры выбора

Кроме типа крепления потолочные люстры подразделяются и по другим признакам, и для того, чтобы выбор был удачным, стоит рассматривать их в комплексе.


Дизайн и стилистика

Первое, чего требуется от люстры, помимо обеспечения надлежащего уровня освещения, - это соответствовать дизайну интерьера, делать его более выразительным, оригинальным. Роль осветительных приборов в создании облика дома преувеличить будет трудно, и потому внешний вид решает многое. Сегодня найти подходящую по дизайну потолочную люстру можно как в обычных магазинах, так и через интернет, например, на сайте MY-LIGHT.ru, там же подбирают комплектующие для установки.


Мощность и уровень освещенности

Исходным параметром здесь будет норматив СанПиНа, согласно которому уровень освещенности для гостиной должен составлять не менее 150 лк. Под этот показатель подбирается количество ламп и их мощность. Наиболее практичным здесь будет использование светодиодных ламп: при минимальном уровне энергопотребления они создают яркий световой поток, интенсивность которого можно регулировать при помощи специальных устройств - диммеров.


Уровень энергопотребления

В условиях постоянного роста цен на энергоносители выбрать более экономичное устройство никогда не будет лишним. Здесь, как уже отмечено, безоговорочно выигрывают светодиодные лампы, их мощность редко превышает 20 Вт, при этом они дают яркий и равномерный свет.


Возможные ошибки

Спешка и небрежное отношение к выбору люстры могут привести к тому, что она не будет справляться ни с одной своей функцией. Наиболее часто наблюдаются три типа ошибок:

  • Недостаточная площадь освещения. Создается небольшое световое пятно, все, что не входит в него, остается в полутени. Этот недостаток был бы простителен для источника местного освещения, но не для люстры;
  • Малый размер. Обычно предыдущий дефект является последствием этого – размеры осветительного прибора не пропорциональны габаритам помещения, из-за чего он становится практически незаметным;
  • Неподходящий или устаревший дизайн. При самостоятельном оформлении интерьера его части нередко подбираются по принципу «чтобы нравилось» без учета сочетаемости и актуальных модных тенденций.

Зная об таких промахах, избежать их будет нетрудно, и выбор потолочной люстры будет более обдуманным и удачным.

Источник: my-light.ru


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