Построение границ откосов насыпей и выемок на плане в горизонталях проще всего вести с помощью вспомогательных масштабных линеек — полосок бумаги, на которых в масштабе плана отложены расстояния между горизонталями при уклоне, соответствующем принятому коэффициенту заложения откосов. Масштабные линейки прикладывают перпендикулярно оси дороги таким образом, чтобы с бровкой на чертеже совпало деление линейки, соответствующее отметке бровки. Из показанного на рис. 4,20, а поперечного профиля полунасыпи-полувыемки по сечению АБ следует, что точки пересечения откоса и поверхности земли расположены там, где совпадают отметки на масштабной линейке и горизонтали на местности.

При построении необходимо учитывать возможное неравенство отметок бровок в связи с отгоном виражей или при раздельном проектировании проезжих частей.

Пример построения границы откоса выемки с крутизной 1 :5 на прямом участке дороги протяжением 2 км, не имеющем переломов продольного профиля, показан на рис. 4.20, б. На плане приведены границы земляного полотна, причем на участке, где будет выемка, к расстоянию между бровками добавлена ширина боковой канавы поверху. К переломным точкам на концах участка плана, отметки которых известны из продольного профиля, масштабные линейки приложены таким образом, чтобы деления их соответствовали отметке бровки дороги в этих точках; После этого проведены параллельные линии, соединяющие на обеих масштабных линейках точки с одинаковыми высотами. Пересечения этих линий с горизонталями, имеющими аналогичные наименования, указывают точки выхода откоса на поверхности грунта. Соединение их плавной линией дает границу откоса. На кривых участках дороги через точки на масштабных линейках вместо параллельных прямых проводят при помощи кругового лекала параллельные дуги окружностей с радиусом, равным радиусу кривой.