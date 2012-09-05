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Постельные клопы - избавляемся навсегда
1 Августа 2019

Многие десятилетия постельные клопы считаются серьезной проблемой для человечества. Однако со времен ВОВ они распространились массово, создавая невыносимые условия для жизни каждого человека. В борьбе с этими паразитами использовались самые разнообразные пестициды, однако ожидаемой результативности они не принесли. По причине скрытности и ночного образа жизни, эти существа стремительно распространяются по всему земному шару. Мешает и недостаточная информированность общественности по борьбе с этими насекомыми. Поэтому, актуальным остается вопрос - как избавиться от клопов, обитающих в самых разных местах наших жилищ?

Не одному специалисту пока не удалось определить, чем вызвана активность постельных клопов и их массовое распространение по всей планете. Однако уже доказано, что больше всех паразиты обитают в хостелах или же гостиничных номерах. Именно поэтому клопы чаще всего ассоциируются не с бедностью или же антисанитарией, а с путешествиями. Даже в чистых помещениях с высоким социальным статусом могут возникнуть очаги заражения. Пестициды низкого качества без остаточного действия не могут обеспечить полное уничтожение колоний паразитов. Они выживают, продолжая безопасно и свободно путешествовать. Из чемоданов они перемещаются на кровати, образовывая новые очаги заражения.

Современные методики борьбы с такими вредителями позволяют надолго и полностью уничтожить постельных клопов. Для этого достаточно правильно подобрать инсектициды, в чем поможет наш веб-ресурс https://stoppestinfo.com/ru/416-top-spreyev-ot-klopov.html. Хотя зарегистрированных для применения в помещениях инсектицидов не так много. В основном они относятся к пиретроидам. Это отдельный химический класс. Множество популяций клопов, распространенных в Штатах, отличаются устойчивостью к воздействию отдельных пиретроидам. Следовательно, ни один взятый отдельно инсектицид не может их полное уничтожение. Эксперты рекомендуют не пользоваться репеллентами или регуляторами роста насекомых - IGR, не способных обеспечить полное уничтожение вредителей. Также недопустимо применение жидких инсектицидов, аэрозольных инсектицидных спреев или же порошков.

А вот самодельные спреи могут нанести больший вред, чем сами паразиты. Поэтому их использование категорически недопустимо. Опасны также спреи, содержащие алкоголь или же моющие средства. В этом отношении коммерческие продукты гораздо более надежны. Они прошли все нужные лабораторные тесты и допущены к применению внутри помещений. Так, например, американские эксперты предлагают пользоваться только зарегистрированными в MDARD или же EPA, реализуемые в оригинальных упаковках.

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