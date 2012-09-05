Многие десятилетия постельные клопы считаются серьезной проблемой для
человечества. Однако со времен ВОВ они распространились массово,
создавая невыносимые условия для жизни каждого человека. В борьбе с
этими паразитами использовались самые разнообразные пестициды, однако
ожидаемой результативности они не принесли. По причине скрытности и
ночного образа жизни, эти существа стремительно распространяются по
всему земному шару. Мешает и недостаточная информированность
общественности по борьбе с этими насекомыми. Поэтому, актуальным
остается вопрос - как избавиться от клопов, обитающих в самых разных
местах наших жилищ?
Не одному специалисту пока не удалось определить, чем вызвана активность
постельных клопов и их массовое распространение по всей планете. Однако
уже доказано, что больше всех паразиты обитают в хостелах или же
гостиничных номерах. Именно поэтому клопы чаще всего ассоциируются не с
бедностью или же антисанитарией, а с путешествиями. Даже в чистых
помещениях с высоким социальным статусом могут возникнуть очаги
заражения. Пестициды низкого качества без остаточного действия не могут
обеспечить полное уничтожение колоний паразитов. Они выживают, продолжая
безопасно и свободно путешествовать. Из чемоданов они перемещаются на
кровати, образовывая новые очаги заражения.
Современные методики борьбы с такими вредителями позволяют надолго и
полностью уничтожить постельных клопов. Для этого достаточно правильно
подобрать инсектициды, в чем поможет наш веб-ресурс
https://stoppestinfo.com/ru/416-top-spreyev-ot-klopov.html. Хотя
зарегистрированных для применения в помещениях инсектицидов не так
много. В основном они относятся к пиретроидам. Это отдельный химический
класс. Множество популяций клопов, распространенных в Штатах, отличаются
устойчивостью к воздействию отдельных пиретроидам. Следовательно, ни
один взятый отдельно инсектицид не может их полное уничтожение. Эксперты
рекомендуют не пользоваться репеллентами или регуляторами роста
насекомых - IGR, не способных обеспечить полное уничтожение вредителей.
Также недопустимо применение жидких инсектицидов, аэрозольных
инсектицидных спреев или же порошков.
А вот самодельные спреи могут нанести больший вред, чем сами паразиты.
Поэтому их использование категорически недопустимо. Опасны также спреи,
содержащие алкоголь или же моющие средства. В этом отношении
коммерческие продукты гораздо более надежны. Они прошли все нужные
лабораторные тесты и допущены к применению внутри помещений. Так,
например, американские эксперты предлагают пользоваться только
зарегистрированными в MDARD или же EPA, реализуемые в оригинальных
упаковках.