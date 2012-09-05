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Последняя капля
5 Апреля 2019
Теги: авто

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Главного управления ГИБДД МВД РФ, стали результаты профилактических операций “Спецсигнал”, проведенных в Москве и окрестностях. Выяснилось, что теми же “мигалками” и спецпропусками пользуются все, кому не лень.

...Как не отдать под козырек автомобилю, спецпропуск которого, украшенный грозной, хотя и непонятной аббревиатурой СГК, подписан лично замначальника управделами самого Президента? Причем из четко отпечатанного текста следует, что машина эта имеет право на беспрепятственный проезд на охраняемые территории, под знаки “Въезд запрещен” и “Движение запрещено”, что спецсигналы ей положены, а вот досмотр - нет. К тому же соответствующие органы просят оказывать ее водителю всяческое содействие... Сотрудники ГИБДД решили поинтересоваться, кто же этот могущественный “замначальника”? Выя

снилось, что его фамилии в вышеупомянутой высокой президентской инстанции... не значится. Подобных примеров сотрудники ГИБДД, участвовавшие в рейдах, могут привести не один десяток...


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