Последней каплей, переполнившей чашу терпения Главного управления ГИБДД МВД РФ, стали результаты профилактических операций “Спецсигнал”, проведенных в Москве и окрестностях. Выяснилось, что теми же “мигалками” и спецпропусками пользуются все, кому не лень.

...Как не отдать под козырек автомобилю, спецпропуск которого, украшенный грозной, хотя и непонятной аббревиатурой СГК, подписан лично замначальника управделами самого Президента? Причем из четко отпечатанного текста следует, что машина эта имеет право на беспрепятственный проезд на охраняемые территории, под знаки “Въезд запрещен” и “Движение запрещено”, что спецсигналы ей положены, а вот досмотр - нет. К тому же соответствующие органы просят оказывать ее водителю всяческое содействие... Сотрудники ГИБДД решили поинтересоваться, кто же этот могущественный “замначальника”? Выя

снилось, что его фамилии в вышеупомянутой высокой президентской инстанции... не значится. Подобных примеров сотрудники ГИБДД, участвовавшие в рейдах, могут привести не один десяток...