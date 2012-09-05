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Последний выход чемпиона
23 Августа 2018
Теги: авто

Два года назад Канккунен стал первым в истории автоспорта трехкратным чемпионом мира, а теперь 34-лет- ний раллист сделал еще один шаг вперед. Канккунен — четырехкратный чемпион!

Предстоящая финальная встреча гонщиков на земле туманного Альбиона в ILA.C-ралли должна окончательно расставить побежденных Канккуненом соперников на пьедестале почета. Пока на второе место претендуют Делекур с Ориолем, а на третье — тот же Ориоль и отстающий от него на десять очков Массимо Бьязион.

Завершился девятимесячный марафон 44-го чемпионата мира по автогонкам в королевском классе машин Формула-1. С марта по ноябрь колесил автоцирк по странам и континентам, и все это время мы следили за необыкновенными событиями, происходящими на гоночных трассах, пытаясь заглянуть и за кулисы этого автошоу. Между тем, с точки зрения истории, которой теперь уже принадлежит закончившийся чемпионат, ничего из ряда вон выходящего на нем не произошло. Ну, быть может, несколько моментов... А так—все уже было, да иной раз во сто крат острее.

 


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тут были комменты. RIP!






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