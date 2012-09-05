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Последний «летающий финн»?
27 Октября 2018
Теги: авто

Пятнадцать лет подряд разыгрывается чемпионат мира по ралли, и за это время всего девяти гонщикам удавалось завоевать звание чемпиона. Четырежды лучшим раллистом мира становился победитель и последнего, только что завершившегося чемпионата, финн Юха Канккунен.

Шестнадцать лет проводить это соревнование, и каждый раз собирает на старте сильнейших гонщиков, а у телевизоров — миллион ы почитателей. Как видно из названия, в этом году маршрут ралли- рейда изменился. В прошлые годы спортсмены стартовали в Париже, а финишировали в Дакаре (только однажды — в Кейптауне). В этот раз новый хозяин и руководитель гонки Жерард Фенуй изменил маршрут. Первая его половина — до Дакара — проходит вдоль океанского берега. Но это вовсе не значит, что автомобили участников промчатся ураганом по пляжам атлантического побережья Африки. Конечно же, будут изматывающие душу пески в пустынях, полный набор «прелестей» бездорожья, и все это в режиме скоростных участков. Более приятная стезя — у экипажей машин обеспечения и журналистов. Они будут двигаться по более-менее приличным дорогам и наверняка смогут насладиться морским бризом. Зато обратный путь из Дакара пройдет так далеко от океанских берегов, что участники не раз вспомнят пресловутую адскую сковородку.

Вообще Фенуй решил придать своему ралли более спортивный характер, и поэтому трасса проложена так, что почти на всем ее протяжении у гонщиков будет возможность обгонять друг друга. Так что есть шанс, что мы больше не увидим «трамвайной» гонки, когда по узкой дороге, зажатой в каменистой расселине, ползет тяжелый грузовик, а сзади него на сотни метров тянется караван куда более скоростных машин.

 


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тут были комменты. RIP!






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