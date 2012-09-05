Если вы нуждаетесь в свежих новостях со всего Кыргызстана, а также
качественной аналитике, лучше всего воспользоваться веб-ресурсом
Manas.news. Это новостной веб-сайт, где собраны наиболее интересные и
важные новости страны. Над созданием новостных текстов, авторских статей
и аналитических обзоров работает команда журналистов, объединяющая
только профессионалов. Каждый из них тщательно следит за важными
событиями как на всей территории Кыргызстана, также за рубежом, стараясь
выбрать наиболее актуальные известия и разместить их на веб-ресурсе
электронного издания.
Информация тщательно обрабатывается, классифицируется и размещается по
тематическим категориям онлайн-издания. Поэтому здесь представлены
только самые интересные новости киргизия сегодня, которых не найти на
других веб-ресурсах. А читатели Manas.news всегда осведомлены о
происходящем в стране или же в мире. Они получают наиболее важные и
проверенные новостные сводки. Поставляются такие сводки читателям в
ежедневном режиме. Новостное издание предлагает своей пользовательской
аудитории интересные новости политического, криминального, общественного
характера. Работает команда журналистов в круглосуточном режиме.
А начиналось все с Бишкека, в 2015 г. Именно тогда группа
единомышленников начало выпускать небольшое печатное издание. Называлось
оно Новости Бишкека. Тираж издания был скромным, а распространялось оно
абсолютно бесплатно. Развитие интернет-технологий заставило создателей
Новостей Бишкека задуматься о расширении своей деятельности. Основной
задачей команды было сделать издание более доступным не только для
жителей Бишкека, но и для всей страны. Поэтому было решено запустить
электронный формат издания. Идея была реализована успешно. Сегодня
Manas.news является одним из наиболее читаемых онлайн-изданий страны.
Кроме освещения событий страны сотрудники электронного издания
внимательно следят за благополучием граждан, моментально реагируя на
нарушения или же пренебрежение законных прав населения. Здесь готовы
выслушать любые проблемы, связанные с произволом муниципальных служб,
властей или же чиновников. Поэтому если подобное произошло с вами,
можете смело писать в редакцию. Кроме новостей Кыргызстана журналисты
освещают события мирового значения. Основным принципом работы команды
Manas.news является объективность. Онлайн-издание не получает
финансирования от разных организаций или же властей. Следовательно, это
каждый читатель может рассчитывать на непредвзятость веб-ресурса.
Основной офис Manas.news расположен в бизнес-центре Maximum,
расположенном в Бишкеке.