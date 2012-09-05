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После расселения
23 Января 2019
Теги: авто

Уже знакомые длинные столы и кипенно-белые скатерти заставлены едой по полной программе, и новые знакомства и беседы - до позднего вечера. Вечером у себя в номере, кроме рюкзака с экипировкой, обнаруживаю на подушке резную салфеточку с конфеткой (как и положено в многозвездном отеле), надпись на фантике гласит: «Вас ждет захватывающее приключение». На сон грядущий читаю информацию для прессы: «Снег выпадает на «Красной Поляне» сразу в огромном количестве и сообщение с побережьем прекращается иногда даже на два-три месяца. И сидят краснополянцы, засыпанные снегом. Лишь проминая в трехаршинной его толще узкие коридоры к реке, лавкам и кофейням. Надоедает это сидение, и начнут верхами пробиваться на берег». (Путеводитель по Черноморскому побережью 1909 г.)

Наутро - подъем с первым криком павлина из соседней деревушки. После завтрака (столы продолжают радовать белизной скатертей и изобилием) на автобусах отправляемся в «театр приключенческих действий». Наш путь лежит по горной дороге мимо озера, где уже идут тренировки по опрокидыванию плотов перед сплавом по Мзымте. Через пятнадцать минут мы на большой поляне, где разбит «тренировочный лагерь».

Прямо по курсу в небольшом овраге - джиперская трасса, на которой участники пробуют технику. Левее в перелеске начинается трасса для мотоциклистов и велосипедистов. На правом краю поляны - вертолетная площадка. истов ждет газпромовский МИ-8 для облета места событий. Недалеко от дороги - шатры и столики для отдыха и наблюдений. В чистом поле стоят холодильники с напитками, установлены «биотуалеты».

 


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