3387 см3 — 300 л.с. — 4430 мм — 1320 кг — 280 км/ч — 5,2 с.

Наконец, фирма с мировым именем отказалась от двигателей воздушного охлаждения — сначала на модели “ВохГег”, а теперь и на новой машине “911- Саггега”. Общего с прежней “Рогесйе-ЭН” — только три цифры индекса, хотя в заводской документации модель числится как “996”. С “Вох1ег” общего больше — наружные панели передней и задней частей кузова, двери и силовой агрегат. Но мотор размещен не внутри колесной базы (напомним, что у всех “РогесЬе” ведущие колеса — задние), а в заднем свесе кузова — как на “Volkswagen” модели “Жук” или на “Запорожце”.

“Porsche-911-Carrera” более совершенна по конструкции, чем предшественница. Фазы впуска горючей смеси автоматически изменяются на ходу в зависимости от режима движения, как и длина впускных трубопроводов. Машина, наконец, получила подвесные педали вместо напольных (анахронизм времен “Жука”). Значительно улучшилась аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,3.