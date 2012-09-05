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Порядок и методы подготовки персонала
21 Сентября 2017
Теги: авто

В США подготовка рабочих кадров для автосервиса и авторемонта производится в основном двумя методами: обучение на специальных курсах или на рабочем месте. В обоих случаях для получения квалификации автомобильного механика необходимо обучение в течение 3—4 лет.

В процессе обучения теоретические и лабораторные занятия сочетаются с практической работой в мастерской. В начале курса ученик получает примерно 30% заработной платы квалифицированного рабочего, а перед окончанием до 80—85%. До последнего времени в США отсутствовали единые программы подготовки специалистов. Программы разрабатывались различными общественными ассоциациями, например ассоциацией дилеров, менеджеров и т. д. Открываете кафе? Обязательно приобретите моноблок polair. Он устанавливается на одну из стенок холодильной камеры и позволяет охранить свежесть продуктов или уже готовых блюд.

Начиная примерно со второй половины 60-х годов в США делались попытки разработать стандартные программы подготовки специалистов сферы обслуживания автомобилей. Подобные программы утверждаются Министерством здравоохранения, образования и социального обеспечения. В последние годы активное участие в разработке принимает Министерство транспорта США. Интерес представляют программы и методы подготовки трех групп специалистов: квалифицированных автомехаников и ремонтников; специалистов (механиков) для СТО; торгово-обслуживающего персонала СТО.

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тут были комменты. RIP!






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