Майкл Андретти вновь собрался покорять 500 миль Индианаполиса. 44-летний американский ветеран 15 раз выходил на старт легендарной гонки и никогда не финишировал в ней выше второго места. Официально глава команды Andretti Green Racinq завершил пилотскую карьеру еще в 2003 году, но именно ради старой кирпичницы он ухе второй год подряд делает исключение из правила.

В 2006-м Майкл даже едва не выиграл, но на самых последних кругах пропустил вперед собственного сына Марко и Сэма Хорниша-младшего. Год назад я решился участвовать в Инди 500 прежде всего, чтобы помочь Марко. Но оказалось, что вернуться за руль формулы на целый месяц, включая тесты. — это просто здорово, — сказал гонщик. — Однако теперешняя попытка наверняка окажется для меня действительно последней. Стоить отметить, что представители гоночной династии Андретти лишь раз побеждали в Индианаполисе — в 1969-м 500 миль выиграл самый старший из них. Марио.

Тьяго Монтеиру все же поедет в WTCC — команда SfcAT подготовит для португальца еще один гоночный Leon. ПраБда. дебют экс-пипота Midland Ф-1 состоится лишь на втором этапе мирового турингового чемпионата в голландской Зандвоорте. Нам не хватило всего двух-трзх дней — сказал Тьяго в бразильской Куритиое, где он наблюдал за гонками с командного мостика Сеата.

Компания Mercedes представила на Женевском автосалоне новый автомобиль для немецкого кольцевого чемпионата DTM. Прототипом стал дальнейшим развитием прошлогодней конструкции, а основные изменения коснулись внешнего обвеса. Он по-прежнему оформлен под седан С-класса. однако теперь — под модель нового поколения. Особенно тщательной доработке подверглась аэродинамика, а специалисты AMG обещают, что мощность 4-лигрового мотора V8 достигнет отметки 470 л.с.